Preview Playoffs 2026 | OKC Thunder (1) – Phoenix Suns (8)

Il n’y a pas de suspense sur le papier : tenant du titre, fort d’un MVP et trois All-Stars, et d’une profondeur de banc XXL, le Thunder a bouclé la saison régulière sur un superbe bilan de 64 victoires pour 18 défaites, le meilleur de la ligue. En face, les Suns ont dû passer par la case play-in pour obtenir leur billet, au terme d’une saison de transition marquée par les arrivées de Jalen Green et Dillon Brooks, et par la première année de Jordan Ott sur le banc.
Vainqueur des Warriors vendredi, Phoenix fait partie des bonnes surprises de la saison, et le groupe a dominé le dernier face-à-face avec 32 points d’écart à OKC, certes face à l’équipe C du Thunder. Comme on l’a vu face aux Warriors, le trio extérieur peut faire très mal. De quoi rendre les premiers matches un peu moins tranquilles qu’annoncé pour Shai Gilgeous-Alexander et les siens — même si, sur la longueur, l’écart de niveau reste abyssal.
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Oklahoma City Thunder
Titulaires : Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein
Banc : Alex Caruso, Cason Wallace, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Ajay Mitchell, Kenrich Williams, Jaylin Williams, Nikola Topic, Jared McCain
Absents : Thomas Sorber
Coach : Mark Daigneault
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Phoenix Suns
Titulaires : Devin Booker, Jalen Green, Jordan Goodwin, Dillon Brooks, Oso Ighodaro
Banc : Mark Williams, Ryan Dunn, Khaman Maluach, Rasheer Fleming, Grayson Allen, Collin Gillespie, Royce O’Neale, Haywood Highsmith, Amir Coffey, Jamaree Bouyea
Absents : —
Coach : Jordan Ott
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Oklahoma City Thunder
Le meilleur joueur sur le terrain
Avec 31,1 points, 6,6 passes et 4,3 rebonds à 55 % au tir, Shai Gilgeous-Alexander est le favori à sa propre succession comme MVP. Face aux Suns cette saison, il a tourné à 30 pts de moyenne avec un 50 % à 3-points. La bataille individuelle est gagnée d’avance, et il dispose d’un second couteau (Jalen Williams) et d’un pivot polyvalent (Chet Holmgren) pour garder le jeu ouvert.
La défense à 3-points
Paradoxalement, au regard de la qualité de ses défenseurs extérieurs, le Thunder termine la saison régulière à la 25e place de la ligue pour la défense derrière l’arc. Contre une équipe comme Phoenix qui empile les shooteurs dans le cinq (Booker, Green, Brooks) et qui sait les trouver, c’est un point de vulnérabilité que Jordan Ott va attaquer sur pick-and-roll et en transition.
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Phoenix Suns
Le trio d’extérieurs
Pas de vrai meneur dans le cinq de départ « small ball » des Suns, mais un exceptionnel trio d’extérieurs avec Devin Booker, Jalen Green et Dillon Brooks. Green arrive en pleine bourre après 36 points à 70 % contre Golden State en play-in, Brooks a signé la meilleure saison de sa carrière (20,2 pts) et Booker reste All-Star avec 26 pts et 6 pds de moyenne. À trois, ils peuvent générer chacun son tir, étirer la défense et créer pour les autres.
La taille et la profondeur
À l’exception de Mark Williams, très incertain pour l’entame de la série, les Suns n’ont pas de vraie réponse physique sur l’axe Holmgren-Hartenstein. Oso Ighodaro est un « role player » intéressant mais il ne peut pas tout faire, et il va devoir faire attention aux fautes. Leur banc est court et jeune, et la rotation manque d’un vrai créateur si Booker passe une mauvaise soirée.
Rythme et tir extérieur contre défense et talent individuel. Le plan d’OKC est connu : verrouiller avec Lu Dort et Alex Caruso le porteur de balle et couper les lignes de passes avec l’envergure du reste de l’effectif. Le plan des Suns est l’inverse : accélérer à tout prix, profiter des rares failles défensives du Thunder à 3-points, et espérer un Booker ou un Green en feu pour voler un ou deux matches.
Sur la durée, la profondeur exceptionnelle du banc et la défense d’OKC partent avec une large longueur d’avance. Mais si Phoenix parvient à transformer la série en un concours à 3-points sur les premiers matches, le Thunder devra s’adapter rapidement — et Jordan Ott aura prouvé que son équipe méritait mieux que le rôle de faire-valoir.
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Oklahoma City
Luguentz Dort
Arrière titulaire
Le « stoppeur » maison a pour mission claire : épuiser Devin Booker et Jalen Green, les forcer dans des prises de tirs difficiles, et les écarter de la ligne des lancers-francs. Avec Alex Caruso en relais, il n’a besoin que de quelques minutes pour plomber un match. Sa capacité à rester propre en défense sans donner de fautes, mais aussi à punir à 3-points quand on l’oublie, peut étouffer l’attaque des Suns.
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Phoenix
Dillon Brooks
Ailier titulaire
À 30 ans, il signe la saison la plus aboutie de sa carrière et il adore ces rendez-vous à enjeu. Tête à claques assumée, provocateur, il va chercher le duel avec Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, et il n’hésitera pas à salir les matches pour casser le rythme. Si son tir extérieur reste au rendez-vous — son gros progrès de la saison — il peut maintenir Phoenix à flot et dérégler le beau collectif du Thunder.
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|28 nov.
|Oklahoma City
|123 – 119
|Oklahoma City
|10 déc.
|Oklahoma City
|138 – 89
|Oklahoma City
|4 janv.
|Phoenix
|108 – 105
|Phoenix
|11 fév.
|Phoenix
|109 – 136
|Oklahoma City
|11 avr.
|Oklahoma City
|103 – 135
|Phoenix
Peut-être la série la plus déséquilibrée du premier tour. OKC possède le meilleur joueur de la série, le meilleur banc, la meilleure défense, et l’expérience toute fraîche d’un titre. Phoenix peut probablement voler un match à domicile si Green reste chaud et si Dort a une soirée sans, mais envisager plus que ça paraît très optimiste. Sauf gros pépin physique côté Thunder, la série devrait être pliée en quatre, voire cinq rencontres.
Pour l’upset Phoenix : Il faudra aligner les planètes — Booker à son niveau d’All-Star tous les soirs, Jalen Green en feu à 3-points, Dillon Brooks qui éteint SGA ou Williams, Mark Williams qui tient au rebond face à Holmgren et Hartenstein, et une blessure majeure côté Thunder pour que le rideau de défense d’OKC se fissure. Phoenix doit aussi imposer le rythme de transition et transformer la série en un concours à 3-points. De là à imaginer un upset complet, il faudrait aussi que Jordan Ott, dans ses premiers playoffs comme coach, domine complètement Mark Daigneault. Pari risqué.
|Match
|Date
|Horaire (FR)
|Lieu
|Match 1
|Dim. 19 avril
|21h30
|Oklahoma City
|Match 2
|Mer. 22 avril
|03h30
|Oklahoma City
|Match 3
|Sam. 25 avril
|21h30
|Phoenix
|Match 4
|Lun. 27 avril
|À définir
|Phoenix
|Match 5 *
|Mer. 29 avril
|À définir
|Oklahoma City
|Match 6 *
|Ven. 1er mai
|À définir
|Phoenix
|Match 7 *
|Dim. 3 mai
|À définir
|Oklahoma City
* si nécessaires