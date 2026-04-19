Preview Playoffs 2026 | OKC Thunder (1) – Phoenix Suns (8)

Présentation de la série

Il n’y a pas de suspense sur le papier : tenant du titre, fort d’un MVP et trois All-Stars, et d’une profondeur de banc XXL, le Thunder a bouclé la saison régulière sur un superbe bilan de 64 victoires pour 18 défaites, le meilleur de la ligue. En face, les Suns ont dû passer par la case play-in pour obtenir leur billet, au terme d’une saison de transition marquée par les arrivées de Jalen Green et Dillon Brooks, et par la première année de Jordan Ott sur le banc.

Vainqueur des Warriors vendredi, Phoenix fait partie des bonnes surprises de la saison, et le groupe a dominé le dernier face-à-face avec 32 points d’écart à OKC, certes face à l’équipe C du Thunder. Comme on l’a vu face aux Warriors, le trio extérieur peut faire très mal. De quoi rendre les premiers matches un peu moins tranquilles qu’annoncé pour Shai Gilgeous-Alexander et les siens — même si, sur la longueur, l’écart de niveau reste abyssal.