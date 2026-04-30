Les Rockets sont persuadés d’être la « meilleure équipe » de leur série

« Je n’en ai rien à faire de ce genre de conneries, le match se gagne sur le parquet. Je m’en fous complètement », insiste LeBron James en réponse aux propos de Jabari Smith Jr. en amont du Game 5 entre Lakers et Rockets à Los Angeles. Celui-ci, alors que sa formation était encore menée 3-1, déclarait avec assurance que Houston était « clairement la meilleure équipe » dans cette série.

« Bien sûr que vous dites ça. Pourquoi diriez-vous : ‘Non, nous ne sommes pas la meilleure équipe’ ? Posez cette question à ces jeunes. Je suis trop vieux pour ces conneries », lâche encore le futur Hall of Famer à la sortie de la défaite des Californiens la nuit passée.

« C’est juste un état d’esprit à avoir. Je me fiche de qui on joue. Peu importe l’équipe dans laquelle je suis. Quand on ne gagnait que 22 matchs, j’aurais probablement dit qu’on était la meilleure équipe tous les soirs. Les gens le prendront comme ils veulent. […] Je vais toujours penser que mon équipe est meilleure que l’autre. Mais il faut aller sur le parquet et le prouver. On ne peut pas juste parler et ensuite se défiler. […] Donc je maintiens ce que j’ai dit, on doit continuer à le prouver », développe l’intérieur des Rockets.

« Continuer », une manière de mettre en exergue la dynamique en cours. Après trois défaites inaugurales, les Rockets ont réagi en gagnant la quatrième manche puis celle de cette nuit pour revenir à 3-2. Au bord de l’élimination depuis deux matchs, Houston est toujours vivant.

« Si tu n’arrives pas à te motiver pour un match où la défaite signifie la fin de la saison, alors cette ligue n’est probablement pas faite pour toi. La veille du match, tu n’arrives pas à dormir. Tu ne fais que penser à ce qu’il faudra faire à l’instant T […] pour repartir avec la victoire. […] On savait qu’en se battant pendant 48 minutes, on finirait par gagner. Je me suis concentré là-dessus pendant toute la partie. C’est pour ça que je parlais autant et que j’étais partout. Je dois garder ça pour le reste de ma carrière », vise Jabari Smith Jr.

Une fin de match bien gérée

Au cœur d’un match où les deux attaques ont été largement contrariées, l’intérieur s’est comporté en patron en finissant meilleur marqueur de son équipe avec 22 points à 6/13 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes et 2 contres.

On retient surtout que les Texans, contrairement au Game 3, ont fait preuve de sang-froid pour ne pas se faire peur dans le final. Et ainsi effacer les mots durs employés par Ime Udoka à l’issue de cette rencontre.

« Vous alignez ce cinq de départ très jeune, et ils sont désormais un peu aguerris. Ils vivent ça pour la première fois. Comme je l’ai dit, ce n’était pas une question de gagner en maturité simplement à cause de l’âge. Il s’agit de montrer une certaine progression dans certains moments clés. Et évidemment, dans des situations de match où vous perdez le ballon deux fois de suite ou que vous faites faute sur le shooteur, vous voulez voir des progrès. Je pense qu’on l’a montré ce soir, on a géré ça avec calme », décrit le coach.

Jabari Smith Jr, qui voit le signe d’une équipe qui grandit ensemble, a lui aussi apprécié la réaction de sa formation, notamment de Reed Sheppard, coupable d’une perte de balle fatale lors du Game 3. « On s’est retrouvés dans le même genre de situation aujourd’hui, avec peut-être six points d’avance à une minute de la fin, alors qu’il y a quelques jours, on s’était écroulés et on avait perdu le match. C’est un pas dans la bonne direction. »

Une direction « historique » même, si les Rockets continuaient à gagner pour remonter un déficit de 3-0, comme aucune autre équipe ne l’a fait ? « On a appris l’année dernière. On est revenus cette saison. On l’a fait. On s’est mis dans une position délicate, mais on peut encore entrer dans l’histoire », prêche Alperen Sengun.