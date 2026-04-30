De retour, Austin Reaves a manqué d’adresse et de rythme

À cinq minutes de la fin du premier quart-temps entre les Lakers et les Rockets, Austin Reaves a fait son entrée sous les applaudissements de la Crypto.com Arena. Blessé aux obliques depuis le 2 avril, le numéro 15 de Los Angeles retrouvait enfin la compétition après près d’un mois d’absence.

Visiblement impatient de rejouer, l’arrière s’est rapidement montré. Il a notamment servi Deandre Ayton et LeBron James sur alley-oop, tout en provoquant plusieurs fautes grâce à son agressivité vers le cercle.

« C’était amusant. Je suis vraiment très heureux d’avoir fait partie de son premier panier. J’ai posé un bon écran et il a mis un bon tir à 3-points », a apprécié Deandre Ayton après la rencontre. « Je sais à quel point il a travaillé dur pour revenir jusqu’ici. »

Mais cette bonne entame n’a pas suffi à masquer le manque de rythme d’Austin Reaves. À l’image de son équipe, il a connu une soirée compliquée dans l’adresse, terminant avec 22 points, mais seulement 4/16 au tir. Pour compenser, il s’est montré presque impeccable sur la ligne des lancers francs, avec un 12/13.

Des tirs courts en fin de match

Après la rencontre, Austin Reaves a reconnu avoir eu du mal à retrouver ses sensations.

« J’ai manqué beaucoup de tirs et nous n’avons pas bien shooté collectivement », a-t-il expliqué. « J’ai raté deux lay-ups et deux ou trois 3-points ouverts. Je n’ai pas joué depuis un mois. J’aurais peut-être pu reprendre un peu plus de rythme avant de me lancer comme je l’ai fait, mais je me suis bien amusé et j’ai confiance en mon travail. C’est difficile de simuler un vrai match, même en s’entraînant. J’étais un peu fatigué en deuxième période, mais c’est quelque chose que je dois traverser. Je n’ai pas la possibilité de jouer des matchs d’échauffement. »

Cette fatigue s’est surtout vue dans le dernier quart-temps. À plusieurs reprises, Austin Reaves a été trouvé ouvert derrière l’arc, mais ses tentatives ont souvent terminé trop courtes, en tapant l’avant du cercle. Dans le dernier acte, il a tenté cinq tirs à 3-points, sans en convertir un seul.

Un manque d’adresse qui a pesé dans la fin de match, alors que les Rockets ont finalement réussi à s’imposer.

« C’est un joueur si dynamique. Il peut attaquer le cercle et obtenir des lancers », a rappelé LeBron James. « Certains de ses tirs étaient courts, mais il n’a pas joué depuis un mois. Avec lui, nous avons un joueur supplémentaire capable d’avoir le ballon en main et d’être une menace. C’est une bonne chose pour notre équipe. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.