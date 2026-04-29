Austin Reaves a des fourmis dans les jambes

Touché au muscle oblique gauche le 2 avril, Austin Reaves voit le bout du tunnel avec une très probable reprise ce mercredi soir, dans le Game 5 contre Houston. Quatre semaines donc après sa blessure, après une période qu’il juge « pénible ».

« Quand quelque chose me dérange, c’est en général mauvais signe », raconte l’arrière de Los Angeles sur le moment de sa blessure. « C’est clair que je peux parler et être un leader du banc, mais ne pas être sur le parquet, c’est chiant. Dès que je suis blessé, je fais mon possible pour revenir le plus vite possible, tout en étant sûr de moi. »

Comme c’est sa première prise de parole depuis son IRM du 4 avril, c’est plutôt bon signe et la preuve qu’il va bien – sauf rechute de dernière minute – rejouer dans cette cinquième manche du premier tour face à Houston.

Comme son absence était estimée à quatre à six semaines et que l’on est 27 jours après son dernier match, contre Oklahoma City, le joueur est totalement dans les temps.

« JJ Redick m’a dit qu’il fallait que je sois à l’aise physiquement pour aider l’équipe. Je voulais revenir le plus vite possible et je me sens bien, je vais dans la bonne direction », précise Austin Reaves. « L’idée, c’était de revenir vite sans risque de me blesser à nouveau. Tout le monde a été très positif durant ce processus et a travaillé avec le même objectif. On a fait notre possible. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.