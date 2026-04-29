Les Cavaliers orphelins de leur menace intérieure

Il n’y a pas qu’à Detroit, avec Jalen Duren, qu’une équipe de la conférence Est souffre actuellement avec des intérieurs de qualité qui n’affichent pas leur meilleur niveau. Quelques kilomètres au sud-est, à Cleveland, Evan Mobley et Jarrett Allen viennent de vivre un passage compliqué à Toronto.

Les Cavaliers ont perdu les deux matches au Canada et à chaque fois, le duo n’a pas pesé. Le premier cité a compilé 11.5 points à 33% de réussite au shoot (0/7 à 3-pts), quand le second n’a inscrit que 7.5 points de moyenne. Surtout, les deux ont seulement cumulé 11 points à 5/16 au shoot dans le Game 4.

« C’est ma faute. C’est la responsabilité de ceux qui ont le ballon », assure James Harden, avant d’en demander plus à ses coéquipiers. « C’est également à eux de se présenter, de se rendre disponibles. Il y a des opportunités où on a l’avantage, ils ont l’avantage, et il faut en profiter. »

L’avantage dont parle le MVP 2018, c’est la taille et l’expérience d’Evan Mobley face à l’étonnant Collin Murray-Boyles. Ce dernier n’est qu’un rookie de 2m01 et ne devrait pas gêner autant le défenseur de l’année 2025. Pourtant, quand le pivot des Raptors est sur lui durant cette série, soit 70 possessions, les Cavaliers n’ont inscrit que 48 points…

« On doit comprendre comment ils nous jouent, comment ils arrivent à nous rendre statiques et trouver les réponses. On doit jouer un basket d’avantage : celui qui a l’avantage à un moment doit en jouer. Ça fera effet domino et tout sera plus simple », réclame Mobley. « Je dois être plus agressif et attaquer la raquette le plus possible. C’est l’objectif. »

Les Raptors font pencher le jeu des Cavaliers vers l’extérieur

C’est souvent le souci avec le All-Star. Quand il est impliqué et servi offensivement, il est très bon et fait parler son talent. Mais il peut aussi disparaître en attaque et avec des James Harden et Donovan Mitchell dans le groupe, qui aiment le ballon et les shoots, s’il ne s’impose pas, ne se fait pas violence, il ne peut pas espérer peser ni faire des différences.

« On doit récompenser nos intérieurs. Ça a toujours été notre mantra », demande Kenny Atkinson. « On doit être meilleur. On doit les mettre dans des duels avantageux, punir les changements en défense. En transition, quand ils courent et ont l’avantage de taille, il faut les servir. On n’a pas réussi à les servir comme dans les deux premières manches. »

Sans oublier Jarrett Allen, qui doit également faire sentir sa présence près du cercle, notamment après pick-and-roll. Mais ces séquences ne fonctionnent plus comme en saison régulière face à des Raptors physiques et bien placés.

« Cela s’explique par leur défense. Ils mettent un joueur de petite taille sur Allen. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas faire un écran, simplement, il faut trouver un équilibre avec les écrans sur les extérieurs », précise le coach des Cavaliers qui sait alors que si la défense change, Harden ou Mitchell auront de nouveau un arrière ou ailier sur le dos. « Notre équilibre doit être meilleur car en ce moment, c’est trop déséquilibré. »

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33:47 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34:22 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30:38 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30:31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 65 31:54 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 2.4 0.7 1.9 1.7 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.