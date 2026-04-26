Au forceps, les Raptors égalisent face aux Cavs

Le combo « match de début d’après-midi + intensité playoffs » a souvent tendance à être synonyme de carnage technique, avec un enchaînement d’approximations, de maladresse et de déchet. Ce Game 4 entre Toronto et Cleveland n’y échappe pas, puisque pendant une mi-temps, les deux équipes proposent spectacle décousu et basket haché au public de la Scotiabank Arena.

Ce n’est spécialement mieux en seconde période, mais cela a au moins le mérite de nous offrir un « money time » à suspense. Le moment choisi par Donovan Mitchell pour se réveiller, impulsant un 15-2 qui offre trois possessions d’avance aux Cavaliers. Mais les Raptors s’accrochent encore, derrière Brandon Ingram, RJ Barrett puis Scottie Barnes, et ils repassent devant à l’énergie dans le dernière minute.

Les erreurs de Cleveland se multiplient, Donovan Mitchell ne retrouvant pas son mojo en attaque et terminant même sa course en tribunes, après un raté sur le 3-points de l’égalisation. Aux lancers-francs, RJ Barrett assure le coup et malgré un dernier coup de pression de Sam Merrill, Toronto plie l’affaire pour revenir à deux partout dans la série, sous les yeux d’Adam Silver (93-89).

À RETENIR

– Toronto a survécu, Cleveland s’est écroulé. Quand les Cavaliers sont passés à 84-76 grâce au coup de chaud de Donovan Mitchell à cinq minutes de la fin, on se disait qu’ils avaient fait le plus dur pour ensuite virer à 3-1. Le problème, c’est que l’énergie des Raptors, et du rookie Collin Murray-Boyles, leur a fait très mal pour gratter des secondes chances. Contrairement à Mitchell, James Harden, Evan Mobley et Jarrett Allen (17/54 à quatre), Brandon Ingram, RJ Barrett et Scottie Barnes ne se sont pas défilés et, tout en agressivité, ils ont comblé le retard, puis repris les commandes. Une victoire « moche » mais pleine de caractère !

– Une première mi-temps catastrophique. Difficile de faire pire que ce qu’ont proposé Raptors et Cavaliers tout au long de la première période : 74 points et 19 ballons perdus en cumulé, 28% d’adresse d’un côté et 33% de l’autre, avec un 3/20 à 3-points pour Toronto et un 4/19 dans l’exercice pour Cleveland. Clairement, l’horaire avancé a totalement déboussolé Donovan Mitchell, Brandon Ingram, Evan Mobley, RJ Barrett ou encore Ja’Kobe Walter, tous fâchés avec leur shoot cet après-midi.

– Une nouvelle série commence. À deux partout, direction l’Ohio pour la suite de ce premier tour et la pression repasse sur les épaules des Cavaliers, qui devront protéger leur avantage du terrain. Tout en affichant un bien meilleur visage que sur les deux matchs à Toronto, car leur adresse a disparu et leur tandem Mobley/Allen a eu tendance à se faire énormément bouger par Collin Murray-Boyles et Scottie Barnes (voire même Jakob Poeltl ou Sandro Mamukelashvili par séquences). À voir si les Raptors vont, eux, réussir à surfer sur leur bonne dynamique pour se rapprocher de « l’upset ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.