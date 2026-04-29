Marine Johannès reprend avec le Liberty

Le New York Liberty a été actif lors de la free agency avec notamment la signature de Satou Sabally. Alors que la saison va reprendre dans un peu moins de deux semaines, il restait une question en suspens : Marine Johannès allait-elle resigner avec le Liberty ? Une question qui a trouvé sa réponse ce mardi. La vice-championne olympique a prolongé dans la «Big Apple» pour une saison supplémentaire et 277 500 dollars.

«Je suis très heureuse», assure la Française de retour à l’entraînement avec New York ce mardi. «Cela fait plaisir de voir tout le monde. C’est un peu différent parce qu’il y a des nouveaux visages, mais il y avait vraiment une bonne ambiance aujourd’hui. Je suis contente d’être de retour.»

Marine Johannès a pris quelques jours de repos avant de repartir pour les États-Unis. Après la finale de l’Euroleague perdue avec Galatasaray, la meneuse a passé quelques jours en famille.

«C’était vraiment important pour moi», confesse-t-elle. «Je suis reconnaissante qu’ils m’aient laissé une occasion de retourner chez moi. Je n’avais pu passer que trois jours à la maison pour Noël donc cela faisait longtemps. J’étais heureuse de passer ces six jours en famille.»

Des qualités saluées par son entraîneur

De retour avec le Liberty, Marine Johannès espère effacer sa dernière campagne compliquée sous les couleurs de New York. La Française n’était pas dans les plans de l’ancienne entraîneuse, Sandy Brondello. En playoffs, celle qui est surnommée «La Magicienne» par les fans du Liberty n’avait joué que dix minutes lors des trois matchs du premier tour perdu face au Mercury.

Avec l’arrivée du nouvel entraîneur Chris DeMarco, Marine Johannès pourrait retrouver une place plus importante dans la rotation du Liberty.

«Nous pensons que c’est l’une des meilleures joueuses de ‘pick-and-roll’ de toute la WNBA», affirme-t-il. «Sa vision de jeu est remarquable et pour Marine en particulier, tout est une question de régularité. Nous voulons jouer beaucoup de ‘pick-and-rolls’ et nous apprécions son association avec nos autres créatrices.»

Déjà en duo avec Pauline Astier

En parlant de créatrices, Chris DeMarco a associé Marine Johannès avec sa compatriote, Pauline Astier, arrivée au Liberty durant l’intersaison. Pour faciliter leur intégration, l’entraîneur a envoyé des vidéos et ses schémas de jeu aux deux Françaises.

«Plusieurs fois, nous avons demandé à Marine et Pauline d’observer les deux premiers groupes avant de rentrer en jeu pour essayer de mettre en place l’attaque et de travailler sur certains aspects défensifs», explique le nouvel entraîneur du Liberty. «C’est un défi, mais elles ont un bon rythme actuellement.»