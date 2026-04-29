Les Celtics en panne sèche au pire moment

Face aux Sixers, les Celtics ont longtemps eu le contrôle du match. Mais après la pause, Philadelphie s’est réveillée, notamment grâce à Joel Embiid pour revenir à égalité avant d’entamer le dernier acte.

Un quatrième quart-temps qui a rapidement tourné en faveur des hommes de Nick Nurse qui ont pris l’avantage après un tir primé de Paul George. La réponse des Celtics est attendue, mais elle ne viendra pas. Les locaux enchaînent les tirs ratés et les ballons perdus. Il faut attendre trois minutes pour voir Boston inscrire un panier par l’intermédiaire de Sam Hauser. Ce manque de réussite dure jusqu’à la fin de la rencontre et les hommes de Joe Mazzulla n’arriveront même pas à rentrer leurs tirs ouverts.

«Nous avons simplement manqué nos tirs. Nous avons réussi à trouver des tirs ouverts, mais nous ne sommes pas parvenus à capitaliser dessus», déplore l’entraîneur des Celtics. «De l’autre côté, nous n’arrivions pas à les arrêter et à les empêcher d’aller au panier.»

3 sur 21 aux tirs dans le dernier quart-temps

Sur ce dernier acte, les Celtics ont pris 21 tirs et n’en ont réussi que trois, dont deux par Sam Hauser à 3-points. Dans ces conditions, difficile de s’imposer et Boston est tombé sur son terrain.

«Nos tirs ne sont pas rentrés, le jeu a ralenti et nous avons laissé Joel Embiid jouer», énumère Payton Pritchard. «Quand le jeu ralentit, il est compliqué de le défendre en un-contre-un et nous sommes rentrés dans son jeu.»

Pour Payton Pritchard, pas question de s’attarder sur cette défaite puisque les Celtics doivent partir pour Philadelphie afin de jouer le Game 6. Même son de cloche du côté de Jaylen Brown.

«Il faut prendre une profonde inspiration, se reposer et être prêt à jouer», estime l’ailier des Celtics qui n’a réussi aucun de ses six tirs dans le dernier acte de ce Game 5. «Nous devons adopter la bonne mentalité et faire notre travail. Nous n’avons pas besoin d’ajouter de pression supplémentaire, il y en a déjà assez comme ça.»

Peut-être que le parquet de Philadelphie réussira davantage aux Celtics. Sur cette série face aux Sixers, Boston a perdu deux de ses trois matchs au TD Garden. Depuis les playoffs 2023, les premiers de Joe Mazzulla avec les Celtics, l’équipe de Jayson Tatum affiche un bilan d’une seule victoire pour sept défaites à domicile lorsqu’ils tirent à moins de 30 % derrière l’arc, ce qui est arrivé lors des Game 2 et 5.

«Nous allons devoir trouver des solutions», reconnaît Payton Pritchard. «Je n’arrive pas à comprendre pourquoi, mais j’ai l’impression que nous sommes meilleurs à l’extérieur. Nous ne voulons pas que ce soit le cas. Nous voulons être dominants à domicile et à l’extérieur.»