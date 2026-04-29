Les Knicks écrasent les Hawks pour reprendre les commandes

New York respire mieux ! Sous pression après s’être retrouvés mené 2-1 dans la série face aux Hawks, les Knicks ont su reprendre l’avantage en s’imposant dans le Game 4 à Atlanta puis cette nuit pour leur retour à la maison, à l’issue d’un match dominé de bout en bout qui a permis à Jalen Brunson de réaliser son meilleur match de ce début de campagne, à 39 points et 8 passes décisives.

Les Knicks ont porté les premiers coups, par Jalen Brunson qui s’est offert les deux premiers paniers du match, puis Karl-Anthony Towns a enchaîné un 3-points et un 2+1, se payant Jonathan Kuminga au passage pour enflammer le MSG (21-16). Mitchell Robinson a enchaîné avec un contre sur l’ancien warrior puis une claquette dunk, toujours sur la tête de Jonathan Kuminga pour boucler un 9-0 et porter la marque à 32-20.

La «second-unit» a apporté sa pierre à l’édifice ensuite, entre le panier de Jordan Clarkson pour conclure le premier acte à +13 (35-22), puis le 3-points suivi des deux floaters avec la planche signés Jose Alvarado pour placer les Hawks à -17 (47-30). Jalen Brunson a enchaîné quatre paniers avant la pause pendant qu’Atlanta parvenait tant bien que mal à rester la tête hors de l’eau par son trio Alexander-Walker-Johnson-Okongwu (64-48).

NAW a maintenu l’espoir en compilant les exploits avec un lay-up, un dunk et deux paniers à 3-points, un dunk (80-65). Pas de quoi bousculer les Knicks, qui ont repris le contrôle du match sur un alley-oop parfait entre Deuce McBride et Mitchell Robinson puis un 3-points de Jose Alvarado (90-70). C’est ensuite Jalen Brunson qui a pris le dernier quart-temps à son compte en scorant 17 points dans la période sans qu’Atlanta ne parvienne à l’arrêter

Le meneur a d’abord inscrit 10 des 12 premiers points de son équipe, sans oublier de servir à son tour Mitchell Robinson au alley-oop (104-82). Il a ensuite fini le boulot à 3-points, accompagné par Mikal Bridges et Jeremy Sochan pour sceller le sort du match, remporté 127-96 grâce au bouquet final de Jeremy Sochan, auteur des 10 derniers points des New-Yorkais. A noter que Buddy Hield est enfin entré en jeu côté Hawks pour terminer le match, après avoir encouragé ses coéquipiers depuis le début de la série… depuis le banc.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le message de Jalen Brunson. Le leader des Knicks en avait gros sur la patate après avoir livré quatre premiers matchs en dessous de son niveau. Ce Game 5 lui a permis d’envoyer un message avec ses 39 points dont 17 dans le dernier acte, pour rappeler qu’il restait l’arme première du dispositif de Mike Brown. Non content de scorer avec une facilité déconcertante, il en a également profité pour trouver ses coéquipiers, comme en témoignent ses 8 passes décisives, là aussi son meilleur total de cette série. Voilà qui valait bien quelques «MVP» scandés depuis les tribunes…

Jonathan Kuminga a cherché… Provoqué par Karl-Anthony Towns en tout début de match, le joueur des Hawks a accepté le défi en se tapant dans les mains, et a répondu dans la foulée en allant chercher un alley-oop fracassant au dessus de Mitchell Robinson. La suite a mal tourné pour lui en revanche, entre le contre puis la claquette dunk sur sa tête de la part de Mitchell Robinson. OG Anunoby y est aussi allé de son humiliation en le contrant sèchement en fin de premier quart-temps. De quoi le calmer pour de bon puisqu’il a fini à 13 points à 4/10 au tir en 17 petites minutes.

La défense des Knicks en deuxième quart-temps. New York a affiché une défense solide globalement pendant tout le match. Mais c’est en deuxième quart-temps que les Hawks ont semblé le plus impactés, lorsque les locaux ont atteint les 20 points d’écart pour la première fois du match. Les hommes de Mike Brown ont affiché une agressivité et une solidité défensive impressionnantes qui ont parfois laissé Atlanta sans solution, le tout boosté par un MSG qui a rugi de plaisir à chaque action positive. Un moment qui a contribué à faire basculer le match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.