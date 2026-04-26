Kevin Durant progresse, mais…

Au bord du précipice, les Rockets tenteront de devenir la toute première équipe de l’histoire à revenir d’un 0-3 pour se qualifier au tour suivant en playoffs. Le problème, c’est qu’ils ne sont pas encore sûrs de pouvoir compter sur leur meilleur joueur, Kevin Durant.

Absent du Game 1 à cause d’une contusion au genou, de retour pour le Game 2 (23 points et 6 rebonds), mais de nouveau absent pour le Game 3 à cause d’une entorse de la cheville, « KD » va mieux et sa présence pour le Game 4 n’est donc pas compromise.

« Il continue de recevoir des soins », déclare son coach, Ime Udoka. « Je pense qu’il y a encore quelques douleurs, mais il a réussi à faire diminuer le gonflement, donc la question sera de savoir s’il peut vraiment jouer. On va faire des tests bien sûr, toute la journée et avant le match, puis on connaîtra son statut ensuite. »

Sans Kevin Durant, Houston était tout proche de revenir à 2-1 vendredi et son expérience n’aurait pas été de trop pour boucler l’affaire dans les dernières secondes. Et ainsi éviter ce scénario invraisemblable, qui a finalement mené à une défaite au cours de la prolongation.

« Chaque jour qui passe, les probabilités augmentent », ajoute toutefois Ime Udoka, quant à la présence de son joueur pour le Game 4. « Je pensais qu’il pourrait être apte [vendredi], mais c’est une chose d’être à 50% et c’est autre chose de monter en intensité avant le match. On ne peut donc pas vraiment savoir, mais il fait tout son possible pour revenir. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.