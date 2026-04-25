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Les Lakers terrassent les Rockets en prolongation pour mener 3-0 !

Publié le 25/04/2026 à 6:31 Twitter Facebook

NBA – Les Rockets menaient de six points à 40 secondes de la fin du match avant d’offrir la victoire aux Lakers en prolongation (112-108) ! LeBron James (29 points, 13 rebonds, 6 passes) et Marcus Smart (21 points, 10 passes, 5 interceptions) ont été décisifs.

lebron james lakers

De nouveau privés de Kevin Durant, victime d’une entorse de la cheville lors du Game 2, les Rockets se retrouvent dos au mur dans ce troisième match. Alperen Şengun démarre fort, mais ce sont les Lakers qui font le premier écart. Derrière 23 points du duo Rui Hachimura – Jaxson Hayes, à 100 % de réussite aux tirs, ils passent un 11-0 à Houston pour virer en tête (39-32).

Maladroits, les hommes de Ime Udoka prennent l’eau. À l’inverse, les Lakers sont bouillants. LeBron James prend le relais pour mettre Los Angeles à +15 (59-44). Il faut tous les efforts de Jabari Smith Jr. et d’Amen Thompson pour limiter la casse avant la mi-temps (63-52).

L’énergie du désespoir pour les Rockets

Devant leur public, les Rockets haussent leur intensité défensive pour revenir dans le match. Ils provoquent sept balles perdues des Lakers et les limitent à 10 points marqués pendant neuf minutes (73-69). Dans ce duel de tranchées, c’est Amen Thompson qui tire son épingle du jeu. Agressif vers le cercle, il punit Los Angeles, et il faut un tir à trois points bien senti de LeBron James pour garder les Californiens devant au score (80-75).

La digue finit toutefois par céder. Le trio Alperen Şengun – Jabari Smith Jr. – Reed Sheppard continue de pousser, et un tir à trois points du dernier nommé, suivi d’un lay-up au buzzer des 24 secondes du Turc, leur donne l’avantage pour la première fois depuis le premier quart-temps (95-91) ! Les Lakers tentent de réagir, mais LeBron James, émoussé, gaspille. En face, Alperen Şengün est au four et au moulin, et les Rockets passent à +6 à 40 secondes du buzzer (101-95) !

40 secondes de trop

Avec le match en main, Houston panique. Deux ballons perdus, une faute sur un tir à trois points, et un tir primé de LeBron James ramènent les Lakers à égalité (101-101) ! Şengün manque sa balle de match, et James fait gamelle au buzzer. Prolongation !

Sonnés, les Rockets n’auront plus l’avantage. Huit points de Marcus Smart dans la période supplémentaire offrent la victoire et le 3-0 aux Lakers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Rockets peuvent s’en vouloir… Jabari Smith Jr et Reed Sheppard vont avoir du mal à dormir. A +6, le premier a fait une passe en cloche impardonnable que Marcus Smart a volontiers intercepté. Sur l’action suivante, c’est la pression de LeBron James qui a fait craquer Reed Sheppard. Pour aider encore plus leurs adversaires, les Rockets ont fait faute sur un 3-points de Smart lui offrant trois lancers-francs et ont laissé LeBron James seul pour égaliser.

Papy LeBron et papyMarcus font de la résistance. Toujours privés de Luka Doncic et de Austin Reaves, les Lakers s’en sont remis à leurs deux vétérans. À 41 ans, James a joué 45 minutes ! S’il a perdu huit ballons, il s’est rattrapé avec l’interception et le 3-points qui ont envoyé le match en prolongation. Il a également fini le match avec 29 points, 13 rebonds, et 6 passes. Smart confirme lui sa renaissance sous le maillot de L.A. Comme James, il a l’expérience des matchs tendus de playoffs à l’extérieur. Omniprésent en défense, il a aussi été parfait dans sa gestion du jeu.

Les jeunes Rockets avaient pourtant répondu présent. 33 points, 16 rebonds, 6 passes, et 3 interceptions pour Alperen Sengun. 26 points et 11 rebonds pour Amen Thompson, 24 points pour Jabari Smith. La nouvelle génération de Houston était à deux doigts d’offrir une belle victoire à leur équipe après une deuxième mi-temps dominante. La balle perdue de Smith et celle de Sheppard (17 points à 6/21 aux tirs) resteront cependant les faits marquants de cette défaite.

Houston Rockets / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Alperen Sengun 47 15/27 1/5 2/3 5 11 16 6 2 3 3 1 10 33 43
Amen Thompson 48 8/14 0/1 10/13 5 6 11 4 2 3 1 3 6 26 37
Jabari Smith Jr. 44 8/16 6/10 2/2 1 5 6 1 4 1 2 0 4 24 22
Reed Sheppard 46 6/21 4/13 1/2 1 3 4 7 5 3 5 2 -2 17 12
Tari Eason 46 2/9 0/4 1/1 2 2 4 2 3 4 1 0 6 5 7
Clint Capela 4 1/2 0/0 0/0 2 0 2 1 1 0 0 0 -11 2 4
Jae'Sean Tate 3 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 1 0 0 0 -9 1 1
Jeff Green 7 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -4 0 -3
Dorian Finney-Smith 11 0/5 0/4 0/0 1 3 4 0 1 1 0 0 -6 0 0
Aaron Holiday 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 -2
Josh Okogie 4 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 -13 0 -1
Total 40/98 11/39 17/23 18 31 49 21 20 15 15 6 108
Los Angeles Lakers / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
LeBron James 45 10/22 4/9 5/6 0 13 13 6 1 3 8 1 0 29 31
Rui Hachimura 44 8/14 4/7 2/4 1 3 4 2 5 1 1 0 0 22 20
Marcus Smart 39 5/9 2/4 9/11 1 3 4 10 2 5 3 2 3 21 33
Luke Kennard 45 4/12 1/6 5/6 0 6 6 6 3 0 3 0 -3 14 14
Deandre Ayton 33 1/3 0/0 0/0 2 4 6 2 3 1 3 1 -6 2 7
Jaxson Hayes 20 5/8 0/0 2/3 2 2 4 0 2 1 1 2 7 12 14
Jarred Vanderbilt 14 2/5 0/2 1/2 1 5 6 1 3 0 0 0 6 5 8
Bronny James 9 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 5
Jake LaRavia 15 1/4 0/0 0/0 2 0 2 1 3 1 1 0 9 2 2
Nick Smith Jr. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 38/79 12/29 24/32 9 36 45 28 23 12 20 6 112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

POR80
SAS67
HOU108
LAL112
PHI100
BOS108

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Melvin Karsenti
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