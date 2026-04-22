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Le « camion » LeBron James a encore de la ressource

Publié le 22/04/2026 à 17:09 Twitter Facebook

NBA – Auteur d’un nouveau très bon match dans la victoire face aux Rockets, l’ailier de 41 ans a toujours des jambes pour s’envoler.

Déjà auteur d’une bonne performance dans le Game 1 remporté par les Lakers, avec 19 points, 13 passes et 8 rebonds, LeBron James est encore monté d’un cran dans le Game 2 face aux Rockets, comme pour répondre au retour de Kevin Durant, absent dans la première manche. Il a reçu le soutien très précieux et important de Marcus Smart, pour conclure avec 28 points à 8/20 au shoot, 8 rebonds et 7 passes en 39 minutes.

Après deux matches et deux victoires, le leader et les Lakers sont au rendez-vous de l’événement, malgré les absences de Luka Doncic et Austin Reaves.

« On applique les consignes, en attaque comme en défense, tout simplement. On a corrigé certaines de nos erreurs du Game 1 et on a transformé cela en combat de chiens », explique l’ancien du Heat et des Cavaliers. « On est tous monté d’un cran. Quand deux éléments importants ne sont pas là, il faut que chacun en fasse plus. On essaie tous d’apporter, de contribuer. »

Il vit « pour les playoffs »

Cerise sur le gâteau, LeBron James s’est offert un superbe dunk, digne de ses jeunes années. Les saisons n’ayant toujours pas d’impact réel sur lui, semble-t-il, alors qu’il, rappelons-le, 41 ans passés… « Je ne sais même pas. Je ne sais pas ce qu’il m’a pris », s’amuse-t-il, l’air désabusé dans le vestiaire, en parlant de ce geste inutile mais très beau, avec lequel il s’est fait plaisir.

Encore une fois, le quadruple champion a laissé admiratif son coach. « C’est littéralement un poids lourd, un camion », glisse JJ Redick. Un véhicule qui a énormément de kilomètres au compteur mais qui adore les avaler à ce moment de l’année.

« Je ne sais pas combien d’opportunités vais-je encore avoir, durant ma carrière, de jouer en playoffs. Je vis pour ces moments, pour les playoffs. J’ai commencé à les jouer à 21 ans donc ça fait 20 ans. J’ai manqué quelques années mais depuis 20 ans, je ne pense qu’à ça », conclut-il.

LeBron James Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9
2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2
2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4
2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3
2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0
2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4
2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7
2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7
2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1
2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8
2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1
2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3
2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3
2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4
2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5
2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4
2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3
2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0
2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3
2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9
2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7
2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4
2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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