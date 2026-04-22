Le « camion » LeBron James a encore de la ressource

Déjà auteur d’une bonne performance dans le Game 1 remporté par les Lakers, avec 19 points, 13 passes et 8 rebonds, LeBron James est encore monté d’un cran dans le Game 2 face aux Rockets, comme pour répondre au retour de Kevin Durant, absent dans la première manche. Il a reçu le soutien très précieux et important de Marcus Smart, pour conclure avec 28 points à 8/20 au shoot, 8 rebonds et 7 passes en 39 minutes.
Après deux matches et deux victoires, le leader et les Lakers sont au rendez-vous de l’événement, malgré les absences de Luka Doncic et Austin Reaves.
« On applique les consignes, en attaque comme en défense, tout simplement. On a corrigé certaines de nos erreurs du Game 1 et on a transformé cela en combat de chiens », explique l’ancien du Heat et des Cavaliers. « On est tous monté d’un cran. Quand deux éléments importants ne sont pas là, il faut que chacun en fasse plus. On essaie tous d’apporter, de contribuer. »
Il vit « pour les playoffs »
Cerise sur le gâteau, LeBron James s’est offert un superbe dunk, digne de ses jeunes années. Les saisons n’ayant toujours pas d’impact réel sur lui, semble-t-il, alors qu’il, rappelons-le, 41 ans passés… « Je ne sais même pas. Je ne sais pas ce qu’il m’a pris », s’amuse-t-il, l’air désabusé dans le vestiaire, en parlant de ce geste inutile mais très beau, avec lequel il s’est fait plaisir.
Encore une fois, le quadruple champion a laissé admiratif son coach. « C’est littéralement un poids lourd, un camion », glisse JJ Redick. Un véhicule qui a énormément de kilomètres au compteur mais qui adore les avaler à ce moment de l’année.
« Je ne sais pas combien d’opportunités vais-je encore avoir, durant ma carrière, de jouer en playoffs. Je vis pour ces moments, pour les playoffs. J’ai commencé à les jouer à 21 ans donc ça fait 20 ans. J’ai manqué quelques années mais depuis 20 ans, je ne pense qu’à ça », conclut-il.
|LeBron James
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|CLE
|79
|39:31
|41.7
|29.0
|75.4
|1.3
|4.2
|5.5
|5.9
|1.9
|1.6
|3.5
|0.7
|20.9
|2004-05
|CLE
|80
|42:21
|47.2
|35.1
|75.0
|1.4
|6.0
|7.4
|7.2
|1.8
|2.2
|3.3
|0.7
|27.2
|2005-06
|CLE
|79
|42:33
|48.0
|33.5
|73.8
|0.9
|6.1
|7.0
|6.6
|2.3
|1.6
|3.3
|0.8
|31.4
|2006-07
|CLE
|78
|40:54
|47.6
|31.9
|69.8
|1.1
|5.7
|6.7
|6.0
|2.2
|1.6
|3.2
|0.7
|27.3
|2007-08
|CLE
|75
|40:22
|48.4
|31.5
|71.2
|1.8
|6.1
|7.9
|7.2
|2.2
|1.8
|3.4
|1.1
|30.0
|2008-09
|CLE
|81
|37:42
|48.9
|34.4
|78.0
|1.3
|6.3
|7.6
|7.2
|1.7
|1.7
|3.0
|1.1
|28.4
|2009-10
|CLE
|76
|39:02
|50.3
|33.3
|76.7
|0.9
|6.4
|7.3
|8.6
|1.6
|1.6
|3.4
|1.0
|29.7
|2010-11
|MIA
|79
|38:46
|51.0
|33.0
|75.9
|1.0
|6.5
|7.5
|7.0
|2.1
|1.6
|3.6
|0.6
|26.7
|2011-12
|MIA
|62
|37:31
|53.1
|36.2
|77.1
|1.5
|6.4
|7.9
|6.2
|1.5
|1.9
|3.4
|0.8
|27.1
|2012-13
|MIA
|76
|37:51
|56.5
|40.6
|75.3
|1.3
|6.8
|8.0
|7.3
|1.4
|1.7
|3.0
|0.9
|26.8
|2013-14
|MIA
|77
|37:41
|56.7
|37.9
|75.0
|1.1
|5.9
|6.9
|6.3
|1.6
|1.6
|3.5
|0.3
|27.1
|2014-15
|CLE
|69
|36:08
|48.8
|35.4
|71.0
|0.7
|5.3
|6.0
|7.4
|2.0
|1.6
|3.9
|0.7
|25.3
|2015-16
|CLE
|76
|35:39
|52.0
|30.9
|73.1
|1.5
|6.0
|7.4
|6.8
|1.9
|1.4
|3.3
|0.6
|25.3
|2016-17
|CLE
|74
|38:14
|54.8
|36.3
|67.4
|1.3
|7.3
|8.6
|8.7
|1.8
|1.2
|4.1
|0.6
|26.4
|2017-18
|CLE
|82
|36:54
|54.2
|36.7
|73.1
|1.2
|7.5
|8.6
|9.1
|1.7
|1.4
|4.2
|0.9
|27.5
|2018-19
|LAL
|55
|35:13
|51.0
|33.9
|66.5
|1.0
|7.4
|8.5
|8.3
|1.7
|1.3
|3.6
|0.6
|27.4
|2019-20
|LAL
|67
|34:34
|49.3
|34.8
|69.3
|1.0
|6.9
|7.8
|10.2
|1.8
|1.2
|3.9
|0.5
|25.3
|2020-21
|LAL
|45
|33:25
|51.3
|36.5
|69.8
|0.6
|7.0
|7.7
|7.8
|1.6
|1.1
|3.7
|0.6
|25.0
|2021-22
|LAL
|56
|37:13
|52.4
|35.9
|75.6
|1.1
|7.1
|8.2
|6.2
|2.2
|1.3
|3.5
|1.1
|30.3
|2022-23
|LAL
|55
|35:32
|50.0
|32.1
|76.8
|1.2
|7.1
|8.3
|6.8
|1.6
|0.9
|3.2
|0.6
|28.9
|2023-24
|LAL
|71
|35:16
|54.0
|41.0
|75.0
|0.9
|6.4
|7.3
|8.3
|1.1
|1.3
|3.5
|0.5
|25.7
|2024-25
|LAL
|70
|34:55
|51.3
|37.6
|78.2
|1.0
|6.8
|7.8
|8.2
|1.4
|1.0
|3.7
|0.6
|24.4
|2025-26
|LAL
|60
|33:09
|51.5
|31.7
|73.7
|0.7
|5.4
|6.1
|7.2
|1.4
|1.2
|3.0
|0.6
|20.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.