Tyrese Maxey avait gardé le meilleur pour la fin

Lors de la première manche face aux Celtics, Tyrese Maxey s’était troué avec son 8/20 au tir. Malgré cette maladresse, le meneur n’a cessé d’être encouragé par ses coéquipiers.

«Kyle [Lowry] trouvait que je n’étais pas assez agressif», se souvient Tyrese Maxey. «Il m’a dit que je devais tirer et que cela n’allait pas toujours être joli. Paul [George] m’a encouragé, VJ [Edgecombe] aussi. Ils m’ont dit que je devais être moi-même sur le terrain. Pour cela, je dois attaquer le cercle, servir mes coéquipiers.»

Effectivement, les trois premiers quart-temps de Tyrese Maxey ne sont pas jolis. L’All-Star continue d’arroser sans réussir à se mettre en rythme. Preuve d’une nouvelle soirée compliquée, cette tentative derrière l’arc qui échoue sur la planche.

Tueur de match

Pourtant, les Sixers mènent les débats. VJ Edgecombe prend les choses en main, mais les Celtics reviennent à deux longueurs à six minutes du terme. C’est à ce moment-là que Tyrese Maxey se réveille.

«VJ a fait du bon travail pour nous emmener jusque-là», félicite le meneur des Sixers. «Ils sont revenus à deux points et donc je me suis dit que c’était le moment de tuer le match. J’ai commencé par servir Paul George puis ils ont envoyé différents joueurs sur lui et ils sont revenus. Je devais faire en sorte que nous nous imposions.»

Pour tuer le match, Tyrese Maxey décoche deux flèches primées et calme le TD Garden. Dans la foulée, il sert Kelly Oubre Jr. à 3-points avant de convertir un 2+1 et de célébrer devant les fans de Boston.

«Il voulait prendre ces tirs», souligne son entraîneur Nick Nurse. «Tout le monde pouvait le voir. Quand il a rentré le premier, il savait qu’il pouvait rentrer le deuxième. Nous avons poser de meilleurs écrans ce soir. Andre [Drummond] et Adem [Bona] lui ont posé de bons écrans pour qu’il puisse avoir des espaces.»

Max Shulga chute

Cerise sur le gâteau d’un «money-time» maîtrisé, son dernier panier. Défendu par Max Shulga, Tyrese Maxey s’amuse. Le joueur de Boston n’arrive pas à rester sur ses appuis et doit se rattraper avec sa main pour ne pas tomber. Pendant ce temps-là, la star des Sixers s’élève derrière l’arc.

Ainsi, Tyrese Maxey termine la rencontre avec 29 points, dont 11 dans le «money-time». Philadelphie s’impose et égalise dans la série.

«Nous avons quatre gars qui découvrent les playoffs et ça arrive face aux Celtics qui ont gagné un titre, il y a deux ans. Donc je n’étais pas inquiet», explique Tyrese Maxey sur son état d’esprit après la défaite au Game 1. «Toutes les défaites en playoffs ne font pas plaisir que vous perdiez d’un point ou de 30. Ce n’est qu’un match. Maintenant, il y a un partout. Nous allons rentrer à Philadelphie et essayer de conserver l’avantage du terrain.»

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.2 1.9 2.4 0.8 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.