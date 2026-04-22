Le MVP de la nuit | VJ Edgecombe rejoint Tim Duncan dans l’Histoire

VJ Edgecombe n’avait pas réussi sa première en playoffs. À l’image de ses coéquipiers, il n’avait pas été adroit et n’avait pu empêcher la lourde défaite de son équipe.

Dans la deuxième manche, le rookie des Sixers a corrigé le tir. Discret dans le premier acte, il se montre dans la période suivante. L’arrière montre tout l’étendue de sa palette offensive et alterne entre les tirs à mi-distance et les paniers lointains. L’ancien arrière de Baylor se permet même un dunk dans le trafic pour compter 20 points à la mi-temps.

«Mes coéquipiers m’ont donné de bons tirs et je les ai pris», souligne VJ Edgecombe à la mi-temps. «Nous en avons parlé lors du Game 1. Je devais tirer lorsque j’étais ouvert. Donc j’ai pris tous les tirs que je pensais ouverts.»

Malgré ce bon passage de VJ Edgecombe, les Celtics retrouvent de l’espoir dans le dernier acte. Poussés par le TD Garden, les hommes de Joe Mazzulla reviennent à deux points au milieu du quatrième quart-temps. Tyrese Maxey calme la révolte et VJ Edgecombe participe avec son dernier panier primé de la soirée en effaçant Payton Pritchard sur un «stepback».

«Nous savions comment obtenir nos tirs et d’où l’aide allait arriver», explique le rookie après la rencontre. «Tout le monde peut faire une bonne action sur le terrain. Donc nous avons continué à nous faire confiance. J’étais dans mes spots et mes coéquipiers voulaient que je tire. Je devais rentrer mes tirs ouverts et pour leur donner une passe décisive.»

Un adversaire qui réussit au rookie

VJ Edgecombe termine la rencontre avec 30 points et 10 rebonds à 12/19 au tir. Dans son sillage, les Sixers se sont imposés et égalisent dans cette série. Pour retrouver un rookie compilant 30 points et 10 rebonds, il faut remonter à Tim Duncan en 1998.

«Il a été impressionnant tout au long de la saison», rappelle Paul George à propos de son jeune coéquipier. «Quand on pense à son premier match dans cette salle, je suis certain qu’il n’y a qu’un petit groupe de joueurs qui ont été capables de faire ça pour leur première. Ensuite, il a réussi une saison complète pour en arriver à un point où il est capable de montrer tout ce qu’il peut faire. Je l’ai dit toute l’année, mais il a largement dépassé le statut du rookie.»

Pour reprendre les dires de Paul George, le TD Garden est une salle qui semble réussir à VJ Edgecombe. Le rookie avait débuté sa carrière à Boston avec un match à 34 points, du jamais-vu depuis Wilt Chamberlain.

VJ Edgecombe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHI 75 34:58 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 2.9 1.4 1.8 0.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.