Une bonne piqûre de rappel pour les Celtics

Après la démonstration du Game 1, beaucoup imaginaient les Celtics balayer les Sixers. Et voilà que VJ Edgecombe en a décidé autrement, et les joueurs de Nick Nurse ont carrément récupéré l’avantage du terrain après leur succès 111-97 au TD Garden.

«Evidemment, on n’a pas montré notre meilleur visage en défense» reconnaît Jaylen Brown, dominé par Edgecombe. «On va revoir ça et faire les ajustements nécessaires. On va regarder la vidéo, en retenir la leçon, et en revancir au basket des Celtics. C’est les playoffs. Bienvenue en playoffs !»

Au-delà de la défense, les Celtics ont surtout été maladroit et le 13 sur 50 aux tirs fait tâche. Comme l’explique Joe Mazzulla, un shoot raté, c’est une opportunité d’attaquer sur jeu rapide pour les Sixers. C’est par de l’adresse que les Celtics pourront mieux défendre.

« L’une des façons de mieux défendre, c’est par l’attaque. Je pense que nous avons obtenu de très bons tirs, mais nous les avons manqués », constate le coach de Boston. « Dans des matchs serrés contre une équipe comme celle-ci, il faut être capable de marquer, et eux ont réussi plus de tirs que nous dans les moments décisifs. »

Mazzulla est aussi revenu ce 2e quart-temps charnière : « Quand on perd un quart-temps de 11 points, c’est difficile de revenir dans un match de playoffs ».

Pour Brown, pas de panique, et au final, c’est un mal pour un bien. Une sorte de piqûre de rappel avant de jouer le Game 3 à Philadelphie. « J’ai confiance en notre groupe… Nous avons beaucoup progressé au fil de la saison… nous devons simplement continuer à avoir le bon état d’esprit, nous soutenir les uns les autres et reprendre notre souffle. Ce sera un long parcours. Il y aura des hauts et des bas, mais j’ai hâte de le vivre avec mes gars. »