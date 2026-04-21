Les « superstars » des Cavs frappent encore face aux Raptors

« Oh oui… Ce sont les playoffs, n’est-ce pas ? », lâche Kenny Atkinson, les sourcils froncés de satisfaction, tandis qu’un journaliste énumère les performances de Donovan Mitchell, James Harden et Evan Mobley dans le Game 2 face aux Raptors.

« Vos superstars passent à la vitesse supérieure. Il y a des matchs où ce sont les ‘roles players’. Mais c’était… C’est un match de superstars », décrit le coach des Cavs en pensant à ses trois joueurs majeurs.

« Ces trois-là nous ont portés. Ils ont mis les gros tirs. Je crois que James a fait quatre interceptions en seconde période, donc il a été excellent en défense. Evan a été vraiment bon défensivement et Don a simplement réussi des tirs venus d’ailleurs, incroyables. C’est pour ça que ce sont des stars », enchaîne le coach.

Auteur d’une énorme fin de match, Donovan Mitchell a cumulé 30 points (13/23 aux tirs), 7 rebonds et 5 passes alors que James Harden a fini avec 28 points (9/14), 5 rebonds et 5 interceptions et qu’Evan Mobley termine avec 25 points (11/13) et 8 rebonds. Soit un cumul de 83 points pour ce « Big Three ».

Le tandem Mitchell – Harden en pleine bourre

C’était la quatrième fois dans l’histoire de la franchise que les Cavs ont compté au moins trois joueurs à 25 points ou plus dans un match de playoffs. Donovan Mitchell et James Harden ont marqué ou délivré une passe décisive sur 78 des 115 points de leur formation sur la rencontre (soit 68 %) selon ESPN. Il y a eu une séquence au cours de laquelle Donovan Mitchell a inscrit 17 points en 20 minutes et James Harden 19 en 19 minutes.

« Pour être honnête, ils posent un vrai problème. Ils sont un problème et nous devons trouver comment résoudre ça. Maintenant qu’on rentre à la maison, on doit absolument gagner les deux prochains matches », réclame RJ Barrett, auteur de 22 points (10/13), 9 rebonds et 5 passes.

La force de frappe offensive des Cavs contraste évidemment avec celle des Canadiens, dont le manque de « star power » se fait cruellement sentir dès que l’intensité des playoffs augmente. Si Scottie Barnes et RJ Barrett ont de nouveau passé la barre des 20 points, Brandon Ingram, qui voulait se racheter d’un Game 1 discret, est passé à côté : 7 points à 3/15 aux tirs.

Résultat : après deux matchs, Cleveland semble sûr de ses forces. « On a fait du solide. Il y a des choses qu’on peut corriger. On doit continuer à rester stables mentalement. Ils sont revenus au score, mais on a fait ce que nous étions censés faire », termine Donovan Mitchell, imperturbable.