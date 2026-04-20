Le Magic démarre parfaitement sa « nouvelle saison »

Après avoir lobé le cuir vers Jalen Suggs en contre-attaque, Franz Wagner s’est stoppé pour aboyer aux oreilles d’Isaiah Stewart, seul à être revenu en défense. Sans doute une façon pour l’ailier du Magic d’affirmer que sa formation et lui ne sont pas intimidés par les Pistons.

Grâce à cette action, à l’issue de laquelle Franz Wagner écopera d’une faute technique, les Floridiens ont sécurisé une avance de 12 points à deux minutes du terme de ce Game 1.

Et se dirigeaient vers la victoire, celle des derniers qualifiés de la conférence Est, qui ont dû passer par deux manches de play-in (Sixers puis Hornets), sur le parquet du meilleur bilan de la conférence. Un succès vécu comme une surprise par les représentants du Magic ?

« Non… Enfin… comme vous venez de le dire, ils n’ont pas joué (pendant une semaine), on a trouvé un peu de rythme en enchaînant les matchs donc ça joue toujours », répond Jamahl Mosley, en saluant le sérieux défensif de sa formation, l’application offensive ou l’attention aux détails.

Malgré son statut d’outsider dans cette série, le Magic a remporté la majorité des batailles de statistiques en se montrant plus adroit (49% contre 40%), plus actif à l’intérieur (54 points dans la raquette adverse contre 34) ou encore plus altruiste (26 passes décisives contre 19).

« Nous avons trouvé quelque chose contre Charlotte »

Surtout, Orlando est parvenu à « isoler » Cade Cunningham (39 points à 13/27 aux tirs) du reste de ses coéquipiers. Ses lieutenants n’ont quasiment pas existé à côté de lui, dans un match où Detroit n’a jamais mené.

En résumé, le Magic a affiché un visage autrement plus conquérant sur cette première rencontre.

« Tout le monde sait que nous avons une équipe vraiment talentueuse. On n’a clairement pas connu la saison régulière que nous souhaitions, mais c’est notre objectif. Et je pense que nous montrons aujourd’hui que nous avons notre place ici », formule Franz Wagner, auteur de 11 de ses 19 points dans le quatrième quart-temps.

Comme pour mieux souligner que sa formation, en amont de la saison régulière, était programmée pour occuper les premiers rôles à l’Est. Notamment en raison du recrutement de Desmond Bane. L’ascension attendue n’a finalement pas eu lieu, mais le Magic a débarqué en playoffs fort de son succès autoritaire face aux Hornets, durant lequel la pression défensive a joué un rôle central.

« Nous avons trouvé quelque chose contre Charlotte avec notre défense, notre énergie et notre communication », remarque à ce sujet Paolo Banchero qui, lui, a inscrit 17 de ses 23 points en première période, et a donné le ton avec Jalen Suggs pour agresser les Pistons les premiers.

« J’ai trouvé que la domination de Paolo dans son approche du match était excellente. Sa voix, sa maîtrise sur le terrain, sa présence sur le parquet étaient spéciales. C’est ce que l’équipe suit. Quand il a cette présence, c’est quelque chose à voir », commente son coach, selon qui cette série rime avec le démarrage d’une « nouvelle saison ».

« On en a beaucoup parlé. Peu importe l’histoire que vous vous êtes racontée pendant la saison régulière, cette histoire est terminée. Maintenant, ce sont les playoffs. C’est une toute nouvelle saison », répète le coach.