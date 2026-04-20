Le Magic surprend d’entrée Detroit

Le public de Detroit devra encore patienter pour célébrer une victoire puisque les Pistons ont subi cette nuit une 11e défaite de rang dans leur salle en playoffs ! C’est le Magic qui a prolongé cette série négative en s’imposant 112-101 à la Little Caesars Arena.

Dès l’entame du Game 1, Orlando impose son rythme. Porté par un Jalen Suggs très actif, le Magic signe un départ canon (18-5) face à une équipe de Detroit visiblement en manque de rythme après plusieurs jours sans jouer.

Les Pistons accumulent maladresses (1 sur 6 aux tirs) et pertes de balle (4), tandis que Paolo Banchero contribue rapidement au score. Malgré un sursaut initié par Cade Cunningham, Detroit reste derrière. Après une brève remontée jusqu’à égaliser, Orlando termine le premier quart-temps sur une nouvelle série pour mener 35-27.

Dans le deuxième quart-temps, les Pistons montrent un meilleur visage défensif, notamment grâce à l’activité d’Ausar Thompson. Les hommes de JB Bickerstaff se rapprochent à plusieurs reprises, mais échouent systématiquement à prendre l’avantage. L’attaque repose essentiellement sur Cunningham, tandis que le jeu intérieur est limité et que les tirs extérieurs ne rentrent pas. Orlando, plus constant, conserve une courte avance et mène 55-51 à la mi-temps.

Un match de séries

Au retour des vestiaires, Orlando accélère immédiatement avec un 8-1 qui oblige les Pistons à griller rapidement un temps-mort. Comme en première mi-temps, les partenaires de Duncan Robinson réagissent et parviennent à recoller grâce çà un 10-0, allant même jusqu’à égaliser (65-65). Mais chaque tentative de prise de contrôle est immédiatement contrée : le Magic répond par des séries, dont une décisive qui leur redonne une avance confortable. À la fin du troisième quart-temps, Orlando contrôle toujours le match (environ 80-70).

Detroit tente un dernier retour, porté par Cunningham qui atteint les 30 points et maintient son équipe en vie presque seul. Le meneur All-Star est à son meilleur niveau, mais Orlando reste imperturbable. Franz Wagner se montre décisif dans le dernier quart-temps, tandis que le Magic parvient à marquer même sous la pression de la défense et du public. L’écart évolue peu, et Orlando s’impose finalement 112-101 sans avoir jamais été mené.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Série noire. Et de 11. C’est le nombre de défaites consécutives à domicile en playoffs pour les Pistons, qui n’ont plus gagné devant leur public depuis… 2008 ! Numéro 1 de l’Est pendant toute la saison régulière, Detroit a déjà perdu l’avantage du terrain

Cunningham esseulé. Cade Cunningham réalise une performance remarquable (39 points), mais il a manqué de soutien offensif. Detroit devra impérativement ajuster son attaque, notamment en impliquant davantage son secteur intérieur. Jalen Duren n’a pris que quatre tirs. Isaiah Stewart fait 0 sur 2.

L’étincelle Suggs. Auteur de 11 points dans le premier quart-temps, Jalen Suggs a donné le ton à la rencontre avec cette interception ponctuée d’un dunk rageur. C’est lui qui a frappé le premier, dès les premières possessions, pour signer ce 18-5 qui a mis les Pistons sur les talons.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.