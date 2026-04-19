Avant la saison, beaucoup plaçaient Detroit et Orlando sur le même étage de la conférence Est. Si les deux devaient se croiser en playoffs, ce serait peut-être en 4/5 ou en 3/6. Au final, c’est un 1/8 historique. Les Pistons ont en effet surpassé toutes les attentes pour finir à la première place de la conférence Est avec 60 victoires. Soit l’une des ascensions les plus fulgurantes de l’histoire récente de la ligue puisqu’ils n’avaient gagné que 14 matchs en 2023/24.
De l’autre côté, Orlando a encore connu une saison en dents de scie, rattrapée en permanence par les blessures, notamment de Franz Wagner et Jalen Suggs, et a dû passer par un double play-in pour décrocher son billet.
Ce premier tour actera en tout cas la fin d’une disette pour l’une de ces deux franchises : ni Detroit ni Orlando n’a remporté une série de playoffs depuis plus de 15 ans. Mais les Pistons, avec leur défense de fer, leur densité et un Cade Cunningham fraîchement remis d’un pneumothorax, s’annoncent largement favoris face à un Magic qui a réussi à sortir du play-in, mais semble toujours au bord de l’implosion.
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Detroit Pistons
Titulaires : Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris, Jalen Duren
Banc : Isaiah Stewart, Daniss Jenkins, Kevin Huerter, Ron Holland, Paul Reed, Caris LeVert, Javonte Green, Marcus Sasser
Absents : —
Coach : J.B. Bickerstaff
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Orlando Magic
Titulaires : Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero, Wendell Carter Jr.
Banc : Anthony Black, Goga Bitadze, Tristan da Silva, Jonathan Isaac, Moritz Wagner, Jevon Carter, Jamal Cain, Noah Penda
Absents : —
Coach : Jamahl Mosley
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Detroit Pistons
La défense et la profondeur de banc
Deuxième défense de la ligue, les Pistons ont bâti leur saison sur un collectif dense. Ausar Thompson figure parmi les meilleurs défenseurs à l’extérieur de la ligue, Isaiah Stewart verrouille la peinture avec 1,6 contre par match, et le banc, avec 41,3 points de moyenne en saison régulière, est l’un des plus productifs parmi les équipes en playoffs, juste derrière le Thunder et les Spurs. Une richesse qui a permis à Detroit de ne jamais flancher, même lors de la période sans Cade Cunningham, touché par un pneumothorax.
Le retour de Cunningham et la rouille des playoffs
Si la blessure semble derrière lui, Cade Cunningham n’a retrouvé ses partenaires que depuis quelques matchs et Detroit n’a pas gagné une série de playoffs depuis 2008. La pression du statut de favori absolu, combinée au manque de vécu collectif dans les grands moments, pourrait peser. Les Pistons devront très vite trouver leur rythme de croisière pour ne pas laisser le Magic s’installer dans la série… et ainsi douter.
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Orlando Magic
L’impact physique
On l’a vu face aux Hornets : dès que le Magic impose son impact physique, avec notamment Jalen Suggs en chef de file défensif, la machine devient difficile à manœuvrer. De l’autre côté du terrain, Paolo Banchero peut aussi imposer sa puissance en un-contre-un, alors que Franz Wagner reste d’une rare polyvalence et que le poignet de Desmond Bane peut faire de très gros dégâts. Le problème, ce n’est pas le potentiel de ce groupe, mais la capacité à l’exprimer en même temps. Et Detroit n’a pas peur de jouer physique…
Le banc et les pertes de balle
Avec le 26e banc de la ligue en scoring (32,6 pts de moyenne), Orlando pourrait être en grande difficulté dès que ses titulaires souffleront, face à une équipe qui exploite chaque déchet offensif. Les Pistons sont ainsi l’équipe qui vole le plus de ballons en NBA (10,4 par rencontre de moyenne) alors que Paolo Banchero et compagnie laissent pas mal de munitions en route.
La bataille du rebond offensif et des possessions. Les Pistons ont dominé Orlando au rebond offensif en saison régulière : Ausar Thompson et Jalen Duren à eux seuls ont capté 25 rebonds offensifs en quatre confrontations cette saison. Dans des matchs défensifs et hachés, chaque seconde chance pourrait être déterminante.
De l’autre côté, Orlando va certainement tenter de ralentir Detroit et de forcer Cade Cunningham et sa troupe de jouer sur demi-terrain, et de shooter à mi-distance. Le meneur a bien progressé dans le domaine mais si le Magic parvient à tenir son accès au cercle, il peut bousculer le leader de l’Est. Surtout que Paolo Banchero (26.3 points à 52% en trois matchs face à Detroit cette saison) aime bien jouer les Pistons et Jalen Duren.
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Detroit
Jalen Duren
Pivot titulaire — 19,5 pts · 10,5 rbs · All-Star 2026
All-Star pour la première fois de sa carrière à seulement 22 ans, Jalen Duren a explosé cette saison pour devenir la deuxième menace offensive de Detroit derrière Cade Cunningham. Dominant dans la peinture, il aura pour mission d’éloigner Paolo Banchero du cercle. Sa vivacité sur le pick-and-roll avec Cade Cunningham pourrait suffire à régler la plupart des soucis offensifs des Pistons sur la série.
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Orlando
Desmond Bane
Arrière titulaire — 19,0 pts · 41 % à 3-points
Arrivé de Memphis l’été dernier, il était attendu comme la pièce manquante du puzzle d’Orlando : un tireur d’élite capable de créer son tir, de soulager Paolo Banchero et Franz Wagner balle en main, et de punir les aides de la défense adverse. Contre les Pistons, ses déplacements sans ballon et sa capacité à frapper à 3-points pourraient ouvrir des brèches. S’il est en forme, le Magic peut voler un match — et peut-être davantage.
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|29 oct.
|Detroit
|116 – 110
|Detroit
|1er janv.
|Detroit
|101 – 94
|Detroit
|3 mars
|Detroit
|107 – 123
|Orlando
|6 avr.
|Orlando
|123 – 107
|Orlando
Sur le papier, cette série n’aurait pas dû être aussi déséquilibrée. Mais les blessures, l’irrégularité et le passage obligé par le play-in ont mis Orlando dans une position précaire. Detroit, en revanche, arrive en pleine bourre, avec un Cade Cunningham remis à point et une défense capable d’étouffer le trio offensif floridien. Le Magic est la seule équipe des playoffs à figurer dans le bas du tableau à la fois en pourcentage à 3-points et en volume tenté : une lacune difficile à masquer sur plusieurs matchs.
Les Pistons dominent dans la raquette et ont une profondeur de banc que le Magic ne peut tout simplement pas égaler. Orlando peut s’appuyer sur sa force à domicile, mais l’avantage du terrain et la supériorité collective de Detroit devraient suffire pour une qualification rapide.
Pour l’upset d’Orlando : il faudrait un Paolo Banchero de gala sur l’ensemble de la série. Si Franz Wagner et Desmond Bane shootent aussi très bien et que les pertes de balle du Magic restent sous contrôle, une série en six ou sept matchs n’est pas à exclure. Et face à des jeunes Pistons qui découvrent la pression du favori, l’upset serait alors envisageable.
|Match
|Date
|Horaire
|Lieu
|Match 1
|Dim. 19 avril
|00h30
|Detroit
|Match 2
|Mer. 22 avril
|01h00
|Detroit
|Match 3
|Sam. 25 avril
|19h00
|Orlando
|Match 4
|Lun. 27 avril
|01h30
|Orlando
|Match 5 *
|Mer. 29 avril
|À définir
|Detroit
|Match 6 *
|Ven. 1er mai
|À définir
|Orlando
|Match 7 *
|Dim. 3 mai
|À définir
|Detroit
* si nécessaires