Présentation de la série

Avant la saison, beaucoup plaçaient Detroit et Orlando sur le même étage de la conférence Est. Si les deux devaient se croiser en playoffs, ce serait peut-être en 4/5 ou en 3/6. Au final, c’est un 1/8 historique. Les Pistons ont en effet surpassé toutes les attentes pour finir à la première place de la conférence Est avec 60 victoires. Soit l’une des ascensions les plus fulgurantes de l’histoire récente de la ligue puisqu’ils n’avaient gagné que 14 matchs en 2023/24.

De l’autre côté, Orlando a encore connu une saison en dents de scie, rattrapée en permanence par les blessures, notamment de Franz Wagner et Jalen Suggs, et a dû passer par un double play-in pour décrocher son billet.

Ce premier tour actera en tout cas la fin d’une disette pour l’une de ces deux franchises : ni Detroit ni Orlando n’a remporté une série de playoffs depuis plus de 15 ans. Mais les Pistons, avec leur défense de fer, leur densité et un Cade Cunningham fraîchement remis d’un pneumothorax, s’annoncent largement favoris face à un Magic qui a réussi à sortir du play-in, mais semble toujours au bord de l’implosion.