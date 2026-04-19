« Playoffs Max » a sorti le grand jeu

« Playoffs Max arrive ». Kenny Atkinson l’avait senti avant le match. Connaissant son joueur, le coach des Cavs espérait que son sixième homme de luxe allait profiter de ce premier match de playoffs pour marquer le coup. Max Strus a fait encore mieux, en claquant 24 points, son nouveau record en carrière en postseason, à 8/10 au tir, dont 4/6 à 3-points pour aider Cleveland à venir à bout de Toronto dans le Game 1.

Arrière, ailier, il a même dépanné au poste 4 et s’est également dépensé en défense pour aider son équipe à faire basculer le match du bon côté, à des moments clés de la rencontre, au buzzer du premier quart-temps, peu avant la pause puis dans le troisième quart-temps pour distancer pour de bon la franchise canadienne.

« C’est une super histoire. Revenir d’une blessure comme ça, après avoir manqué sept mois, et traversé un processus difficile pour revenir et le stress mental que tout ça fait peser sur toi. C’est le genre de gars, quand tu regardes comment il travaille, tu sais qu’il va être prêt. Il s’entraîne individuellement pour être là dans les grands moments. On avait besoin qu’il mette dedans ce soir. C’est ce qui a un peu fait tourner le match pour nous offensivement et nous a permis de faire le trou au score », a souligné Kenny Atkinson après la rencontre.

Avec Jayson Tatum et son retour neuf mois après une rupture du tendon d’Achille, c’est effectivement l’autre belle histoire de la saison. Opéré d’une fracture du pied gauche à la fin du mois d’août, Max Strus a dû batailler et s’accrocher après les rechutes pour revenir à son meilleur niveau afin d’aider Cleveland dans le sprint final.

« Quand tu vois le travail qu’il s’inflige toute la saison, c’est pour ce genre de moments. C’est un phénomène courant chez lui. Il ne finit peut-être pas toujours à 24 points, mais son niveau d’énergie, de boost et ce soir, ça a été sur tellement de choses, dans tellement de domaines. Il faut le féliciter pour son parcours, parce que ça peut-être beaucoup à gérer sur le plan mental, mais il s’est accroché. Le groupe en avait besoin, qu’il puisse continue à être l’un de nos leaders, et qu’il puisse le montrer sur le terrain physiquement, pas seulement en parlant, ça a été important pour nous », a déclaré Donovan Mitchell, qui a tenu son rôle de leader aux côtés de James Harden.

De nouveau indispensable

L’arrière n’a jamais douté que Max Strus parviendrait à revenir aussi fort, ou presque. À l’arrivée, seulement un mois après son retour (réussi) sur les parquets, Max Strus a confirmé qu’il était une arme indispensable dans le dispositif de Kenny Atkinson, pour sa justesse dans le jeu et son apport, sur le terrain et en dehors.

« Je crois que la deuxième fois, lorsque son cas a dû être réévalué, je me suis dit : ‘Hmm, ça a l’air indécis’ », a ajouté Donovan Mitchell. « Mais il faut le féliciter, parce qu’il n’a jamais lâché. Je ne dis pas que j’ai douté de lui, mais je me suis dit que ça allait être dur de revenir. Mais s’il y a bien un truc que j’ai appris, c’est de ne jamais douter de ce gars. Il y consacre le temps et le travail nécessaire. Comme je l’ai dit, quand tu le vois tous les jours, que tu vois son approche, c’est un gars plutôt sérieux, mais aussi au regard de son engagement durant ce processus, il n’y avait pas de doute sur le fait qu’il allait revenir et essayer d’avoir un impact. On l’avait vu sur son premier match de retour, et là il continue de progresser. C’est ce qui est le plus incroyable chez lui (…). Il adore être dans des situations sous haute pression, dans les moments de haute intensité. C’est là qu’il s’épanouit. Quand tu pars au combat, tu veux avoir un gars comme Max à tes côtés. On a vu ce qu’il a fait à Miami, puis ici, de manière régulière. Pas seulement son jeu, mais aussi ce qu’il apporte par son côté vocal, durant les temps-morts, après les matchs. C’est le genre de leader qu’on veut avoir avec soi. »

Max Strus s’est également attiré les félicitations de James Harden, qui jouait là son premier match de playoffs sous les couleurs des Cavs et a déjà cerné les qualités de son coéquipier.

« Bien sûr, quand il met ses tirs, ce pour quoi il est très bon, c’est du bonus, et tout le monde le voit. Mais il y a aussi toutes les choses qu’on ne voit pas sur une feuille de stats, sa communication, sa défense sur Brandon Ingram et les meilleurs joueurs adverses… C’est un chien. Il sait avoir de l’impact sur le jeu de différentes manières, qu’il score ou pas. Quelle que soit la situation, c’est un joueur d’impact » a conclu « The Beard ».

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3:00 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13:00 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23:20 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 80 28:24 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.2 11.5 2023-24 CLE 70 31:59 41.8 35.1 79.4 0.9 3.9 4.8 4.0 2.4 0.9 1.6 0.4 12.2 2024-25 CLE 50 25:28 44.2 38.6 82.4 1.1 3.3 4.3 3.2 2.1 0.5 1.1 0.2 9.4 2025-26 CLE 12 24:00 44.3 40.2 77.8 0.8 4.7 5.4 2.0 2.8 0.3 0.8 0.0 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.