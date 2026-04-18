Après la frustration face aux Blazers, Jordan Goodwin s’est bien rattrapé

Après le match face aux Blazers, Jordan Goodwin avait envie de se racheter. L’arrière des Suns avait vécu une fin de match compliquée. Dans les dernières secondes, il avait été dépassé par Deni Avdija et n’avait pu empêcher l’Israélien de donner l’avantage aux Blazers.

Lors de l’ultime possession, alors qu’il pensait avoir le rebond offensif après la tentative manquée de Jalen Green, le ballon lui avait été subtilisé des mains par Jerami Grant et les Suns s’étaient inclinés.

« Ce soir, j’étais vraiment concentré. Je n’ai pas aimé la manière dont s’est terminée la rencontre face aux Blazers avec Deni qui a mis le dernier tir à cause de moi », se souvient Jordan Goodwin. « Je voulais faire tout mon possible pour peser sur le match d’aujourd’hui. J’ai regardé beaucoup de vidéos qui m’ont aidées à me préparer. »

Pour se rattraper, Jordan Goodwin démarre la rencontre sur les chapeaux de roue. D’abord, il ouvre le compteur des Suns avec un panier primé puis le coéquipier de Devin Booker réalise trois interceptions en autant de minutes.

Décisif en deuxième période

« Nous sommes à notre meilleur niveau lorsque nous sommes agressifs. Donc, je voulais donner le ton d’entrée de jeu en défense parce que je sais que nous avons des gars pour faire tourner l’attaque », développe Jordan Goodwin. « Je suis prêt à prendre n’importe quelle opposition et rendre les choses difficiles pour mon vis-à-vis. »

Jordan Goodwin ne s’est pas contenté de ce bon début de match. Après la mi-temps, c’est avec ses rebonds offensifs qu’il a pesé. Alors que les Warriors tentent de revenir derrière Kristaps Porzingis, de l’autre côté du terrain, Jordan Goodwin enchaîne les prises offensives pour offrir des secondes chances à ses coéquipiers. Dans le sillage de l’ailier, les Suns passent un 11-0 pour remettre les Warriors sous l’eau.

Lors du dernier acte, Jordan Goodwin réalise deux interceptions supplémentaires, mais il réussit également deux tirs à 3-points importants, à chaque fois pour répondre à Stephen Curry.

« Je suis là pour nous offrir des secondes chances, réaliser des interceptions », résume simplement le numéro 23 des Suns. « Je sais que c’est mon rôle et j’essaie d’être le meilleur là-dedans. »

Une première depuis Jason Kidd

En 34 minutes, Jordan Goodwin termine avec 19 points, 9 rebonds, dont 4 offensifs et six interceptions. Pour retrouver un extérieur des Suns ayant compilé six interceptions et quatre rebonds offensifs lors de la même rencontre, il faut remonter à Jason Kidd en janvier 2000.

Grâce à la bonne prestation de l’ancien joueur des Lakers, les Suns s’imposent 111 à 96 et se qualifient pour les playoffs afin d’aller défier le Thunder.

« J’ai bu beaucoup d’eau et d’électrolytes pour préparer ce match », explique d’ailleurs Jordan Goodwin, sourire aux lèvres. « J’étais concentré, mais il y a eu beaucoup d’adrénaline également. Quand les fans sont dans cet état, ils apportent beaucoup d’énergie et je m’en nourris. »

Jordan Goodwin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 WAS 2 3:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 WAS 62 17:50 44.8 32.2 76.8 0.9 2.4 3.3 2.7 1.5 0.9 0.9 0.4 6.6 2023-24 PHO 40 13:57 38.9 28.8 86.2 1.0 1.9 2.9 2.0 1.1 0.6 0.7 0.2 5.0 2023-24 MEM 17 29:14 34.9 31.1 63.3 2.8 5.2 8.0 4.5 1.9 1.5 1.6 0.5 10.0 2024-25 LAL 29 18:43 43.8 38.2 81.8 1.3 2.6 3.9 1.4 1.5 1.0 0.9 0.4 5.6 2025-26 PHO 70 22:27 41.3 37.1 69.6 2.0 2.9 4.9 2.2 1.9 1.5 1.0 0.2 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.