Les Suns vont vite devoir oublier leurs regrets

Les Suns ont ouvert le quatrième quart-temps face aux Blazers avec un 11-0 pour prendre dix points d’avance. Alors qu’il restait huit minutes à jouer, les hommes de Jordan Ott semblaient avoir le match en main, mais ils se sont écroulés dans les derniers instants. Jerami Grant a redonné l’avantage à Portland puis Deni Avdija a répondu à Devin Booker et Jordan Goodwin pour donner un point d’avance aux Blazers avec moins de 20 secondes sur l’horloge. Une séquence au cours de laquelle l’Israélien provoque la sixième faute de Dillon Brooks.

« Au début du quatrième quart-temps, Dillon [Brooks] a commis sa cinquième faute », regrette Jordan Ott. « Sur la dernière action, ils ont forcé le switch. Notre but était d’empêcher que cela arrive, mais Deni Avdija est très fort pour obtenir ce genre de situation. Il faut le féliciter. Il a été phénoménal avec ses 41 points et 12 passes. »

Malgré ce bon passage de Deni Avdija, les Suns ont encore une occasion d’arracher la prolongation ou la victoire. Bien défendu par Toumani Camara, Devin Booker donne le ballon à Jalen Green, auteur de 35 points avant ce dernier tir. Cependant, la tentative de l’arrière est un échec et la franchise de l’Arizona s’incline 110-114.

À un tir de la victoire

« Il était en feu toute la soirée », souligne Devin Booker sur Jalen Green. « J’aurais aussi pu prendre ce tir pour forcer la prolongation, mais j’ai vu que Jrue Holiday était un peu endormi et que Jalen avait de l’espace. »

Même son de cloche du côté de Jordan Ott : «L’objectif était de donner le ballon à Devin et d’avoir des joueurs ouverts autour de lui », explique Jordan Ott. « Il a pénétré et Jalen est venu l’aider. Il a pris un bon tir, mais il était bien défendu. Ensuite, nous ne sommes pas parvenus à prendre le rebond. »

Malgré cette défaite, Phoenix peut toujours se qualifier pour les playoffs. Pour cela, les coéquipiers de Jalen Green devront venir à bout des Warriors ou des Clippers dans un dernier match qui aura lieu ce vendredi.

« Nous allons prendre soin des corps de chacun et revoir le match », explique Jordan Ott sur le programme des prochains jours. « Nous pouvons toujours apprendre même après 83 matchs. Nous allons regarder le match de demain soir et nous préparer physiquement et mentalement pour vendredi. »