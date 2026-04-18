Le Magic n’a pas raté son rendez-vous

Après avoir été décevant en saison régulière, le Magic n’avait pas réussi à gagner à Philadelphie lors du premier « play-in », se retrouvant ainsi au bord du gouffre face aux Hornets. Une élimination aurait été terrible pour la franchise, très ambitieuse, dans une conférence Est ouverte, avant le début de saison régulière.

Finalement, Orlando a rapidement pu souffler. Paolo Banchero et ses coéquipiers ont imposé leur jeu dès les premières minutes, fait l’écart et largement dominé les débats.

« On était prêt pour le combat, prêt pour rallonger notre saison et obtenir notre place en playoffs. Personne ne voulait rentrer à la maison. On était très motivé », explique l’intérieur. « J’ai aimé notre énergie dès le début », ajoute Franz Wagner. « On était très concentré sur les consignes, qui ont été bien appliquées. »

En remportant le premier quart-temps 38-16, les Floridiens ont pris la rencontre par le bon bout. « C’est comme ça qu’il faut commencer », souligne Jamahl Mosley. « On a donné le ton dès le début et mieux vaut le faire. Les gars ont été remarquables pour donner le ton très tôt. »

Au pied du mur

La grosse pression de la rencontre a évidemment joué dans cette préparation et cette envie précoce. Ce deuxième « play-in », c’était une sorte de Game 7 des playoffs ou d’une rencontre de « March Madness » en NCAA.

« Ils ont réagi. On leur a montré une vidéo ce vendredi matin. Pour ceux qui ont été à l’université, on parle du ‘One Shining Moment’. Les gars ont joué à ce niveau, ils savent que c’est vaincre ou mourir. C’était comme ça dans cette rencontre : c’est soit la fin de la saison, soit le début d’une nouvelle », analyse le coach du Magic. « Les gars se sont promis, à eux et au staff, de continuer de jouer. Ils l’ont montré en défense et, en première mi-temps, cela faisait longtemps qu’on n’avait pas défendu à ce niveau. »

Deuxième élément important dans ce succès : le public du Kia Center.

« Je vais le dire : si on a gagné ce match, c’est en grande partie grâce aux fans », assure Jamahl Mosley. « Les fans ont été absolument incroyables et l’ont été pendant les hauts et les bas. Ils nous ont poussés à l’emporter, en apportant beaucoup d’énergie. Je ne saurais trop le dire. On ne dira jamais assez de bien de nos supporters, de leur manière de nous porter et de nous mettre sur la bonne voie. »