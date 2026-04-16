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Plus solides, les Sixers écartent le Magic et vont en playoffs !

Publié le 16/04/2026 à 6:42 Twitter Facebook

NBA – Plus inspirés offensivement, les joueurs de Philadelphie ont su dominer la partie (109-97) et joueront le premier tour face aux Celtics.

La tension était palpable dès les premières minutes de la partie. Kelly Oubre Jr. fait encore monter la température avec plusieurs paniers primés. Les deux équipes sont proches dans ce premier quart-temps remporté par Philadelphie (28-24). Au début du deuxième, on sent que les Sixers sont bien dans leur match, face à un Paolo Banchero qui tente beaucoup de choses, mais pas toujours avec réussite. Avec un 9-2 pour conclure la première période, les hommes de Nick Nurse sont devant à la pause (59-55).

Le retour des vestiaires n’atténue pas les difficultés du Magic, qui semble perdu en attaque. Là où Kelly Oubre Jr. et Paul George trouvent des solutions, Paolo Banchero n’en a pas, refusant même beaucoup de positions ouvertes à 3-pts. L’attaque d’Orlando est en souffrance, pas aidée non plus par la présence d’Adem Bona, qui réalise deux gros contres de suite. Philadelphie a fait l’écart et heureusement que Desmond Bane enfile cinq points d’affilée pour garder son équipe dedans (79-74).

L’arrière est d’ailleurs le plus gros danger offensif de son équipe, mais il doit s’incliner face à Tyrese Maxey et VJ Edgecombe. Cerise sur le gateau de cette belle soirée à Philadelpphie, Andre Drummond marque à 3-pts pour valider le succès et la qualification des Sixers (109-97) pour le premier tour des playoffs contre Boston. Orlando aura une deuxième chance face à Charlotte, et ce sera vendredi à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les talents des Sixers ont fait la différence. Tyrese Maxey a inscrit 31 points, VJ Edgecombe et Kelly Oubre 19 quand Paul George en ajoute 16. Sans oublier les 14 d’Andre Drummond. En mettant du rythme et en s’appuyant sur les qualités individuelles de ses joueurs, Philadelphie a su mettre la main sur la partie et ne pas lâcher, trouvant toujours une solution pour alimenter la marque.

– Desmond Bane était trop seul. Comme annoncé dans notre preview, l’ancien de Memphis a été le meilleur joueur de son équipe avec 34 points (10/16 au shoot dont 4/6 à 3-pts), mais aussi la seule vraie menace. Il a maintenu les siens en troisième quart-temps, au moment où les Sixers faisaient un gros effort, mais n’a pas pu faire de miracles non plus.

– Paolo Banchero, symbole d’une attaque qui se cherche. Hésitant, l’intérieur est passé à côté de son rendez-vous, avec 18 points à 7/22 au shoot, 0/5 à 3-pts et 6 ballons perdus. Le Magic ne sait souvent pas quoi faire du ballon et le All-Star souffre du même mal. Il a refusé beaucoup de tirs ouverts à 3-pts, s’est lancé dans des actions compliquées et n’inspire pas la peur à la défense adverse. Il devra faire beaucoup, beaucoup mieux face aux Hornets.

Philadelphia 76ers / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyrese Maxey 42 11/25 3/9 6/8 0 1 1 6 3 1 2 1 11 31 22
Kelly Oubre Jr. 40 6/12 5/10 2/2 0 3 3 1 3 1 2 0 19 19 16
VJ Edgecombe 42 7/16 1/5 4/5 0 11 11 1 4 1 4 0 11 19 18
Paul George 36 6/16 1/6 3/4 0 5 5 5 4 2 0 0 16 16 17
Adem Bona 16 0/1 0/0 2/2 1 2 3 0 3 0 0 3 3 2 7
Andre Drummond 32 5/8 2/3 2/2 3 7 10 2 2 3 0 3 9 14 29
Dominick Barlow 10 2/4 0/1 0/0 2 0 2 0 5 0 2 1 -6 4 3
Quentin Grimes 22 1/3 0/1 2/2 1 3 4 2 3 0 0 1 -3 4 9
Total 38/85 12/35 21/25 7 32 39 17 27 8 10 9 109
Orlando Magic / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Desmond Bane 40 10/16 4/6 10/11 0 3 3 3 3 0 5 1 -11 34 29
Paolo Banchero 36 7/22 0/5 4/6 1 4 5 4 3 0 6 1 -17 18 5
Franz Wagner 29 5/11 0/2 2/2 2 3 5 3 4 0 0 0 1 12 14
Wendell Carter Jr. 32 1/7 0/2 3/4 4 7 11 1 2 1 0 2 -14 5 13
Jalen Suggs 37 1/9 1/6 1/1 0 6 6 4 3 2 1 0 -14 4 7
Anthony Black 22 4/8 1/4 4/7 1 5 6 3 3 0 1 0 -2 13 14
Jamal Cain 15 2/5 1/2 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 -7 5 5
Tristan Da Silva 14 2/2 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 4 5
Goga Bitadze 15 1/1 0/0 0/0 2 0 2 0 2 1 0 0 2 2 5
Total 33/81 7/27 24/31 10 32 42 19 21 4 14 4 97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI109
ORL97
LAC121
GSW126

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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