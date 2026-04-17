Le Magic au bord du précipice

Bonne nouvelle pour le Magic : il jouera sa qualification à domicile. Ce sera ce soir face aux Hornets, et l’équipe a parfaitement conscience que l’avantage du terrain est précieux. Surtout en « phases finales » puisque le Magic de Jamahl Molsey affiche un bilan de 0v-8d à l’extérieur en « postseason », mais de 5v-1d au Kia Center, avec des victoires contre les Cavaliers en 2024, lors du play-in contre Atlanta et contre Boston l’an dernier.

« Ça aide beaucoup et on l’a mérité », réagit Franz Wagner à propos de l’avantage du terrain. « C’est bien d’avoir les fans derrière nous. »

Mais le Magic est aussi en crise depuis des semaines. Il y a une vraie cassure dans le jeu et l’attitude, et cette « finale » sonne comme un tournant. Un revers pousserait Jamahl Mosley vers la sortie, et les dirigeants pourraient opérer un virage à 180° au niveau de l’effectif.

« Ce n’est pas juste un match de plus, c’est à la vie à la mort », a d’ailleurs conscience Jalen Suggs. « Si tu n’es pas excité par ça, il y a un problème. »

Charlotte a giflé le Magic en saison régulière

Mais l’excitation de disputer les playoffs face aux Pistons ne suffit pas. Il faut aussi un fond de jeu et de la solidarité en défense. Il faut faire tous les petits efforts supplémentaires pour contrer une équipe des Hornets en pleine bourre. Ce sont deux dynamiques complètement inverses, et en saison régulière, les Hornets restent sur trois larges victoires face au Magic avec un écart moyen de 20 points.

« Ils nous ont dominés cette année », reconnaît Paolo Banchero. « Donc il faut être prêts. Je dois être prêt. Et on doit être concentrés dès le début. On a joué dur mercredi, mais ça n’a pas suffi. Il faudra encore plus d’efforts, et que je joue mieux aussi, pour gagner. »

À l’image de son intérieur All-Star, le Magic déçoit depuis des semaines, et on saura ce soir si l’équipe est capable de se révolter pour accrocher les playoffs, et peut-être sauver la tête de son coach.