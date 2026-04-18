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Anthony Edwards toujours embêté par son genou

Publié le 18/04/2026 à 16:08 Twitter Facebook

Cela fait plusieurs semaines que Anthony Edwards doit composer avec un problème au genou. Il devrait pouvoir tenir sa place contre Denver, mais dans quel état ?

Anthony EdwardsAnthony Edwards sera-t-il à 100% pour le début de la série entre Minnesota et Denver ? Vraisemblablement non, puisqu’il est pour le moment annoncé incertain pour le Game 1 de ce samedi.

Néanmoins, après s’être reposé pendant huit jours, l’arrière All-Star devrait pouvoir être présent sur le parquet avec son équipe, ayant pu s’entraîner normalement toute la semaine en marge du premier tour.

La seule incertitude concerne finalement l’état physique d’Anthony Edwards. Le mois dernier, il rejoignait l’infirmerie pour une inflammation au genou droit, ratant d’abord deux semaines de compétition, puis une autre juste après avoir rejoué. Absent pour 11 des 14 derniers matchs des Timberwolves (15.7 points de moyenne sur 25 minutes), il pourrait toujours être diminué contre les Nuggets.

Pas la meilleure des nouvelles pour le joueur et sa franchise, car il est évidemment le leader de Minnesota et qu’il est forcément préférable de l’avoir à 100% pour espérer réaliser un « upset » face à la bande de Nikola Jokic…

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3
2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3
2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6
2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9
2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6
2025-26 MIN 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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