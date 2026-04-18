Anthony Edwards toujours embêté par son genou

Anthony Edwards sera-t-il à 100% pour le début de la série entre Minnesota et Denver ? Vraisemblablement non, puisqu’il est pour le moment annoncé incertain pour le Game 1 de ce samedi.

Néanmoins, après s’être reposé pendant huit jours, l’arrière All-Star devrait pouvoir être présent sur le parquet avec son équipe, ayant pu s’entraîner normalement toute la semaine en marge du premier tour.

La seule incertitude concerne finalement l’état physique d’Anthony Edwards. Le mois dernier, il rejoignait l’infirmerie pour une inflammation au genou droit, ratant d’abord deux semaines de compétition, puis une autre juste après avoir rejoué. Absent pour 11 des 14 derniers matchs des Timberwolves (15.7 points de moyenne sur 25 minutes), il pourrait toujours être diminué contre les Nuggets.

Pas la meilleure des nouvelles pour le joueur et sa franchise, car il est évidemment le leader de Minnesota et qu’il est forcément préférable de l’avoir à 100% pour espérer réaliser un « upset » face à la bande de Nikola Jokic…

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.