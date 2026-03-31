De retour, Anthony Edwards était « comme un enfant dans un magasin de bonbons »

Six matchs d’absence, et revoilà Anthony Edwards. Enfin… plutôt six matchs et une minute. Annoncé titulaire pour son retour à la compétition lundi, à Dallas, l’arrière des Wolves ne s’est pourtant pas présenté avec le cinq de départ, remplacé au pied levé par Mike Conley. Le leader de Minnesota s’est finalement présenté à la table de marque quelques secondes après l’entre-deux initial, avant d’entrer en jeu au premier arrêt de jeu.

Une petite frayeur pour les supporters de Minnesota, vite dissipée au fil d’une soirée finalement très rassurante pour la star des Wolves. Un souci avec ce genou douloureux ces dernières semaines ? Pas du tout.

Il s’agissait simplement d’un « besoin naturel », comme l’a expliqué, avec le sourire, Chris Finch après la rencontre. « C’était un problème de communication », a détaillé Anthony Edwards. « Mike m’a couvert, c’est mon gars. Je suis allé aux toilettes, et Mike a pris le relais. »

Plus de joker pour la règle des 65 matchs

Ce léger retard — qui lui était déjà arrivé il y a deux saisons — ne l’a pas empêché de rapidement trouver son rythme. La faible opposition proposée par Dallas a d’ailleurs facilité la réintégration de son joueur vedette, mais aussi celle d’Ayo Dosunmu, également absent lors des deux précédentes rencontres.

Pour Anthony Edwards, cette reprise n’avait pourtant rien d’anodin. D’abord parce qu’il doit désormais disputer tous les matchs jusqu’à la fin de la saison régulière pour atteindre le seuil des 65 rencontres et rester éligible aux récompenses individuelles. Ensuite parce qu’il a reconnu avoir mal vécu son absence.

« J’étais comme un enfant dans un magasin de bonbons », s’est-il enthousiasmé, avec candeur. « Je me sentais malheureux, un peu stressé. Je leur ai dit que je ne me sentais pas totalement moi-même quand je suis revenu. »

Cela ne s’est pourtant pas vu face aux Mavericks. En seulement 23 minutes, Anthony Edwards a compilé 17 points et 4 passes décisives, tout en pesant lorsque les Wolves ont fait la différence, d’abord dans le premier quart-temps, puis au retour des vestiaires. « Il a été génial », a salué Chris Finch. « Sa défense a été extraordinaire. Il a laissé le jeu venir à lui, il est resté agressif et il a pris des décisions de plus en plus rapides au fil du match. C’était très bien. Avec lui, tout paraît simple. »

« Je me sens bien », a confirmé Anthony Edwards, qui a aussi pu tester son genou sur deux dunks. « Je me suis senti bien. Le premier était un peu bancal, mais le deuxième était bien. »

Jouer davantage sans ballon pour fluidifier le jeu

Les Wolves n’ont fait qu’une bouchée des Mavericks et occupent provisoirement seuls la cinquième place de la conférence Ouest. Une réaction bienvenue après le non-match face à Detroit et une mauvaise passe marquée par des lourdes défaites, avec des difficultés des deux côtés du terrain.

Cette période compliquée a au moins eu le mérite d’arriver au bon moment pour permettre à Anthony Edwards de prendre du recul sur le jeu de son équipe.

« Quand vous regardez les matchs depuis le banc, vous commencez à voir ce qui manque à l’équipe, ce qui ne va pas en interne et quels sont les problèmes », a-t-il expliqué. « Je crois que j’avais besoin de ça, surtout avec les playoffs qui approchent, pour mieux voir ce dont nous avions besoin. C’était très enrichissant. »

Lundi, son trio avec Donte DiVincenzo et Ayo Dosunmu a laissé entrevoir de vraies promesses, avec du rythme et de l’intensité. « Nous avons du mal à marquer, donc je dois trouver mes spots, savoir quand être agressif et quand faire la bonne lecture. Et puis laisser Bones (Hyland, lui aussi intéressant lundi) et Ayo remonter le ballon, c’est important pour moi, parce que ça me permet d’être immédiatement en position de tir quand je reçois la balle. Plus je dribble, plus les gens râlent. Donc je préfère les laisser monter le ballon, c’est leur rôle. Ce sont eux qui créent, et ils me facilitent le jeu quand ils mettent du rythme. »

Minnesota espère bien pouvoir compter sur un Anthony Edwards en forme pour remonter vers le Top 4 à l’Ouest.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 58 35:32 49.2 40.2 79.6 0.6 4.5 5.1 3.7 1.9 1.4 2.8 0.8 29.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.