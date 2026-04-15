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Une semaine de préparation très importante pour les Wolves

Publié le 15/04/2026 à 12:07 Twitter Facebook

NBA – Équipe inconstante durant une saison régulière trop longue à son goût, Minnesota retrouve enfin les playoffs avec plusieurs jours pour se préparer à croiser le fer avec Denver.

C’est un poncif bien usé, qui garde néanmoins toute sa vérité. Les playoffs, « c’est une nouvelle saison, un nouveau départ », indique Naz Reid. Peu d’équipes incarnent de manière plus nette cette phrase que Minnesota. Car les Wolves ont attendu ce premier tour pendant toute la saison régulière, trop longue pour eux désormais. Ils sont habitués aux playoffs, à l’ivresse des sommets, avec deux finales de conférence de suite.

Chris Finch a manié la carotte et le bâton au fil des mois pour maintenir son groupe impliqué, souvent en vain tant les résultats ont été irréguliers. Un coup, il fallait réveiller le groupe, un autre le cajoler, précisait Mike Conley. Là, c’est plus simple : les choses sérieuses commencent.

La preuve avec une récente séance vidéo d’une trentaine de minutes, « ce qui n’est pas normal », rappelle Naz Reid« C’était une journée importante, vraiment très détaillée », poursuit l’intérieur. « Tout le monde était impliqué. Chacun a le même état d’esprit et aime cette intensité. »

Un training camp d’une semaine

Les joueurs de Minnesota, ainsi que leur coach et le staff, ont devant eux une semaine de préparation avant de retrouver les Nuggets, qu’ils connaissent bien.

« On est super préparé et les coaches nous donnent énormément de choses, mais pas tout », raconte Donte DiVincenzo, le reste étant gardé pour la suite de la série, selon le scénario. « Ils nous expliquent la stratégie et on n’a plus qu’à aller sur le terrain et la mettre en œuvre. Le mérite revient au staff. On n’a qu’à suivre les consignes. Ça a marché l’année dernière et on doit simplement continuer ainsi. »

Ces journées permettent aussi de faire du jeu sur la longueur, ce qui est rare durant la saison régulière. Le shootaround du matin n’étant pas fait pour s’entraîner avec intensité et concentration quand les déplacements et l’enchaînement des matches limitent énormément les fenêtres pour organiser des entraînements de qualité.

« Là, on a plus de temps. Pendant la saison, il faut enfiler les matches à un rythme effréné, avec à peine un jour de repos avant de rejouer », confirme Joe Ingles. « Pas de doute sur ce sujet : l’importance de cette semaine est capitale », insiste Chris Finch. « On gère nos efforts : il y a des jours où on se donne à fond et d’autres où on lève un peu le pied. On dispose d’une semaine pour bosser de nouvelles choses ou se concentrer sur certains points essentiels pendant la série. C’est comme si on était dans un training camp. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anthony Edwards 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 2.9 1.4 0.8 1.9 28.8
Julius Randle 79 33:02 48.1 31.5 80.2 1.7 5.1 6.7 5.0 2.7 1.1 0.2 2.8 21.1
Jaden Mcdaniels 73 31:44 51.5 41.2 83.5 1.0 3.2 4.2 2.7 1.8 1.1 1.0 3.3 14.8
Ayo Dosunmu 24 28:55 52.1 41.4 92.5 0.6 3.6 4.2 3.5 1.5 1.0 0.3 2.2 14.4
Naz Reid 77 26:04 45.6 36.2 73.2 1.2 5.0 6.2 2.2 1.6 1.0 1.0 2.5 13.6
Donte Divincenzo 82 30:25 40.6 37.9 74.3 0.8 3.3 4.1 3.8 1.4 1.3 0.4 2.4 12.2
Rudy Gobert 76 31:19 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 1.4 0.8 1.6 2.6 10.9
Bones Hyland 71 16:35 45.3 38.8 78.0 0.3 1.5 1.8 2.6 1.0 0.6 0.2 1.7 8.5
Terrence Shannon Jr. 43 12:31 45.0 40.8 80.0 0.2 0.9 1.1 0.9 0.6 0.3 0.0 1.2 5.6
Kyle Anderson 19 19:06 47.3 0.0 77.3 1.1 2.6 3.7 3.3 0.8 0.8 0.6 2.0 4.6
Zyon Pullin 5 8:36 69.2 33.3 100.0 0.2 0.4 0.6 1.8 0.6 0.2 0.0 1.2 4.6
Mike Conley 54 18:21 33.5 33.7 90.0 0.3 1.4 1.7 2.9 0.6 0.6 0.3 1.6 4.5
Jaylen Clark 68 13:04 43.4 32.7 65.7 0.8 1.0 1.8 0.6 0.3 0.7 0.1 1.3 4.0
Joan Beringer 40 7:51 66.3 0 70.3 1.1 1.2 2.3 0.3 0.3 0.2 0.7 1.2 3.9
Rob Dillingham 35 9:19 33.3 36.4 75.0 0.1 1.0 1.2 1.7 1.0 0.5 0.1 1.0 3.5
Enrique Freeman 4 9:15 50.0 50.0 75.0 0.5 2.0 2.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1.3 3.3
Julian Phillips 13 7:14 42.4 25.0 75.0 0.1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.1 0.8 3.2
Rocco Zikarsky 5 7:12 62.5 0 100.0 0.4 2.4 2.8 0.4 0.2 0.0 1.0 0.6 2.8
Leonard Miller 19 5:00 54.5 8.3 63.6 0.4 0.9 1.3 0.3 0.5 0.2 0.0 0.6 2.3
Johnny Juzang 21 4:11 42.1 25.0 62.5 0.2 0.6 0.8 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 2.0
Joe Ingles 27 5:40 59.3 43.8 100.0 0.0 0.7 0.7 1.3 0.5 0.3 0.1 0.3 1.5

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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