Une semaine de préparation très importante pour les Wolves

C’est un poncif bien usé, qui garde néanmoins toute sa vérité. Les playoffs, « c’est une nouvelle saison, un nouveau départ », indique Naz Reid. Peu d’équipes incarnent de manière plus nette cette phrase que Minnesota. Car les Wolves ont attendu ce premier tour pendant toute la saison régulière, trop longue pour eux désormais. Ils sont habitués aux playoffs, à l’ivresse des sommets, avec deux finales de conférence de suite.

Chris Finch a manié la carotte et le bâton au fil des mois pour maintenir son groupe impliqué, souvent en vain tant les résultats ont été irréguliers. Un coup, il fallait réveiller le groupe, un autre le cajoler, précisait Mike Conley. Là, c’est plus simple : les choses sérieuses commencent.

La preuve avec une récente séance vidéo d’une trentaine de minutes, « ce qui n’est pas normal », rappelle Naz Reid. « C’était une journée importante, vraiment très détaillée », poursuit l’intérieur. « Tout le monde était impliqué. Chacun a le même état d’esprit et aime cette intensité. »

Un training camp d’une semaine

Les joueurs de Minnesota, ainsi que leur coach et le staff, ont devant eux une semaine de préparation avant de retrouver les Nuggets, qu’ils connaissent bien.

« On est super préparé et les coaches nous donnent énormément de choses, mais pas tout », raconte Donte DiVincenzo, le reste étant gardé pour la suite de la série, selon le scénario. « Ils nous expliquent la stratégie et on n’a plus qu’à aller sur le terrain et la mettre en œuvre. Le mérite revient au staff. On n’a qu’à suivre les consignes. Ça a marché l’année dernière et on doit simplement continuer ainsi. »

Ces journées permettent aussi de faire du jeu sur la longueur, ce qui est rare durant la saison régulière. Le shootaround du matin n’étant pas fait pour s’entraîner avec intensité et concentration quand les déplacements et l’enchaînement des matches limitent énormément les fenêtres pour organiser des entraînements de qualité.

« Là, on a plus de temps. Pendant la saison, il faut enfiler les matches à un rythme effréné, avec à peine un jour de repos avant de rejouer », confirme Joe Ingles. « Pas de doute sur ce sujet : l’importance de cette semaine est capitale », insiste Chris Finch. « On gère nos efforts : il y a des jours où on se donne à fond et d’autres où on lève un peu le pied. On dispose d’une semaine pour bosser de nouvelles choses ou se concentrer sur certains points essentiels pendant la série. C’est comme si on était dans un training camp. »