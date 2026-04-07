Les Wolves doivent garder la « positive attitude »

C’est certain, il n’est pas aisé de coacher les Wolves pour Chris Finch. Pourquoi ? Parce que son équipe est un modèle d’irrégularité, en saison régulière, depuis plusieurs années maintenant et le technicien doit souffler le chaud et le froid avec son groupe, dont l’équilibre mental semble souvent bancal.

Ainsi, souvent, pour réveiller ses troupes, le coach n’hésite pas à faire de longues séances vidéo et à dire fermement les choses. Ces instants portent leurs fruits, comme récemment avant d’affronter et de battre les Celtics. C’est le bâton. Puis, il y a la carotte aussi, avec d’autres images, qui sont cette fois positives, avec un best-of des bons moments de la saison, pour redonner un peu de souffle positif.

Minnesota étant sur trois défaites de suite, c’est peut-être le moment de faire un peu de câlinothérapie…

« Collectivement et c’est normal, on se concentre sur les choses négatives quand elles arrivent : on doit faire ci, on doit faire ça », commence Mike Conley. « Mais on essaie d’amener des choses positives aussi, en soulignant un stop ou un rebond pris, en disant à Donte DiVincenzo, Ayo Dosunmu ou Bones Hyland de continuer de shooter. Toutes ces choses peuvent mettre les gars dans un état d’esprit positif. Je sais qu’ils peuvent se laisser abattre si ça ne tourne pas en leur faveur. On est une équipe assez sensible et la situation peut dégénérer. »

Les émotions sont très importantes dans le vestiaire et à deux semaines des playoffs, il faut négocier le dernier virage correctement, pour ne pas arriver au premier tour dans une mauvaise spirale. Même si la saison régulière et les playoffs ne sont pas le même monde, surtout pour Anthony Edwards et ses coéquipiers, qui sont solides au printemps, avec deux finales de conférence d’affilée.

« Il faut simplement que tout le monde garde le moral, comprenne qu’on forme une très bonne équipe », poursuit le meneur. « Ce n’est pas parce qu’on traverse une période difficile, avec des blessures et autres soucis, qu’on n’a plus rien dans le réservoir : notre effectif est solide et on reste capable de se battre et d’être compétitif. »