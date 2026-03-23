Une séance vidéo et ça repart pour les Wolves

Le revers face aux Blazers était le cinquième en huit matches pour les Wolves. Chris Finch a donc senti que son équipe, qui plus est privée d’Anthony Edwards depuis une semaine, pouvait basculer dans le mauvais sens avant d’affronter les Celtics.

Pour éviter une glissade encore plus importante, le coach a organisé une séance vidéo. Une longue séance même, dont il est coutumier de temps à autre durant la saison régulière, pour dire les choses fermement à ses troupes.

« Peu importe son niveau : lycée, université, NBA… Des moments comme ça sont nécessaires. On est alors motivé et on réalise des performances comme celle de cette rencontre », assure Naz Reid après la victoire des Wolves face aux Celtics, avant d’évoquer le comportement de son entraîneur. « C’est une bonne personne, un bon coach. Il connaît tactiquement ce sport et je ne pense pas qu’il aurait dit tout ce qu’il a dit s’il n’en savait rien. »

Chris Finch a notamment mis l’accent sur le rebond, qui fut défaillant face aux Blazers. Deni Avdija et ses camarades avaient pris 18 rebonds offensifs et marqué 22 points sur seconde chance. Face à Jayson Tatum et aux Celtes, Rudy Gobert et les Wolves ont mieux bloqué au rebond, surtout après le premier quart-temps (13 rebonds offensifs pour Boston et 16 points encaissés sur seconde chance).

« Les gars ont compris l’importance de ce match et à quel point il était capital de jouer à haut niveau, peu importe si les shoots tombaient dedans ou non », commente Ayo Dosunmu, auteur de 17 points dans cette rencontre. « On a saisi l’occasion et accepté les critiques constructives du coach pour y répondre. »

Minnesota peut souffler avec ce succès et aura deux jours complets avant de devoir revenir sur les parquets, mercredi soir contre Houston, dans un match très important au classement de la conférence Ouest.