Bam Adebayo attend toujours les excuses de LaMelo Ball…

Finalement, la NBA a décidé de ne pas suspendre LaMelo Ball pour le prochain match des Hornets, décisif face au Magic pour une qualification en playoffs. À la place, elle lui a « simplement » infligé une double amende de 60 000 dollars, lui attribuant en prime une faute flagrante de niveau II pour son vilain geste sur Bam Adebayo.

Deux jours après l’élimination de Miami, rapidement privé de son meilleur joueur, touché aux lombaires après l’accrochage (volontaire ?) du meneur de Charlotte, Erik Spoelstra s’est montré un peu plus mesuré qu’après le match de mardi.

« Je ne pensais pas qu’il devait être sanctionné davantage. Ça n’aurait pas fait sens à mes yeux », a-t-il ainsi déclaré, alors que le Heat a conduit ses traditionnelles interviews de fin de saison. « Je ne pense pas que ce soit un sale joueur, mais je pense juste que, sur le moment, tout est possiblement vrai. C’était un vilain geste et une action dangereuse, ça aurait dû être sanctionné sur le moment, mais ça n’a pas été le cas et il faut passer à autre chose. »

Charlotte peut se tourner vers sa « finale »

Reste que Bam Adebayo a pour le moment plus de mal à justement « passer à autre chose ». Notamment parce que LaMelo Ball ne lui a pas encore présenté ses excuses, comme annoncé pourtant dans les médias…

« Non, ça n’est pas venu », a révélé l’homme aux 83 points. « Mais je veux que les choses soient claires, donc je finirai par le revoir et nous aurons cette discussion. »

Du côté des Hornets, on se réjouit en revanche de pouvoir avancer, mais surtout de pouvoir s’appuyer sur LaMelo Ball pour leur déplacement de vendredi à Orlando. Une rencontre de type « win or go home » et potentiellement synonyme de qualification en playoffs, dix ans après la dernière.

« Je pense que la ligue a prononcé une sanction qu’elle a jugée équitable », a conclu Charles Lee, le coach de Charlotte. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur lui au prochain match. Je sais qu’il n’a jamais l’intention de blesser qui que ce soit. Mais je suis content que tout soit rentré dans l’ordre désormais. »