Le Heat ne décolère pas après la faute de LaMelo Ball sur Bam Adebayo

Après une saison en dents de scie, le Heat a finalement craqué face aux Hornets et les joueurs d’Erik Spoelstra sont déjà en vacances. Comme on pouvait s’y attendre, Miami a vendu chèrement sa peau, d’autant plus qu’il a disputé trois quart-temps et la prolongation sans son leader Bam Adebayo.

Le champion olympique 2024 a quitté ses coéquipiers au tout début du 2e quart-temps, touché aux lombaires après une mauvaise chute. Une chute provoquée par LaMelo Ball qui lui a accroché la cheville !

«Je ne trouve pas ça mignon. Je ne trouve pas ça drôle. Je pense que c’est une action stupide» s’emporte Spoelstra en conférence de presse. «C’est une action dangereuse. Il devrait être sanctionné pour ça. Je ne pense pas que ce genre de geste ait sa place dans le jeu, faire trébucher les joueurs. On s’est retrouvé sans notre meilleur joueur… Je ne cherche pas d’excuses. Les Hornets ont très bien joué et ont fait les actions décisives dans le money time. Nous avons eu des occasions de gagner. Mais c’est une honte ! Il aurait dû être pénalisé ! »

LaMelo Ball emporté dans a chute ?

Aucune faute n’a été sifflée sur l’action, le Heat a même marqué sur la contre-attaque… Mais Spoelstra estime que les arbitres Curtis Blair et Zach Zarba ont failli et qu’ils auraient dû demander à revoir l’action. «Ça n’a pas sa place dans le sport… Curtis était là. C’est à lui de voir ça. Si ce n’est pas à lui, alors Zach doit le voir. Quelqu’un doit voir ça, et il aurait dû être expulsé du match pour cette action. »

Côté Hornets, LaMelo Ball se défend de tout vilain geste, et il rappelle qu’il a été poussé dans le dos, et c’est que c’est dans sa chute qu’il accroche la cheville d’Adebayo. « Je m’excuse pour cette action », a réagi LaMelo Ball. « J’ai pris un coup à la tête et je ne savais pas vraiment où j’étais. Mais je vais aller prendre de ses nouvelles et voir s’il va bien. »

Interrogé sur le fait d’avoir intentionnellement attrapé la cheville de Bam Adebayo, Ball a répondu qu’il n’avait pas encore revu l’action. « Comme je l’ai dit, j’ai pris un coup à la tête et je ne savais pas où j’étais, je jouais simplement au basket. Mais comme je l’ai dit, je suis désolé, et je vais aller voir comment il va. »