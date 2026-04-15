Le Heat fier de la bataille livrée malgré la sortie de Bam Adebayo

Erik Spoelstra ne cherche pas à en faire une « excuse », mais évidemment que la sortie sur blessure de son « meilleur joueur », Bam Adebayo, a changé la donne de ce play-in entre les Hornets et le Heat. Ce sujet a d’ailleurs été le fil rouge de la conférence de presse des Floridiens, à l’issue de leur élimination.

Au-delà de la colère exprimée après le geste de LaMelo Ball qui a fait chuter son vis-à-vis, sans faire réagir les arbitres, le Heat se félicite au moins du combat livré. « Les émotions sont encore vives. J’ai aimé notre façon de batailler ce soir, comparé à nos deux dernières semaines », lâche Tyler Herro, qui a failli être le sauveur de sa formation, avant le lay-up décisif de LaMelo Ball en prolongation.

Avant de se rendre à Charlotte pour ce match à élimination directe, le Heat avait en effet connu une fin de parcours difficile. Bien lancé dans sa course contre la montre pour éviter le play-in justement, Miami avait craqué en perdant sept matchs sur huit dans la seconde quinzaine de mars.

Malgré cette dynamique et la blessure du pivot, à l’entame du second quart-temps, le Heat s’est donné les moyens de l’emporter. « Le voir sortir a été dur, évidemment. Mais nous savions aussi que nous devions hausser notre niveau de jeu. Nous devions tous le faire », note Davion Mitchell, qui l’a très bien fait avec ses 28 points.

« Aucune honte à avoir »

« Il n’y a aucune honte à avoir concernant notre vestiaire. Pour ce qui est de ce match, je le dis tout le temps : ce que l’on veut, c’est avoir le sentiment de mériter la victoire. Et je pense que nos gars ont senti qu’ils méritaient de gagner ce soir. Nous n’avons tout simplement pas gagné le match. Et cela peut aussi arriver », relativise le coach en parlant de son côté d’une « bataille acharnée ».

Celui-ci rappelle que sa formation disputait son quatrième play-in de suite, avec à chaque fois, « à l’exception de l’un d’entre eux », un final qui « s’est joué sur le fil. C’est éprouvant. Vous n’avez aucune idée de ce qui va se passer. (Ce soir) on n’a pas réussi à faire de stop défensif dans la dernière ligne droite. On a eu des occasions de faire un stop dans le temps réglementaire lors des trois dernières possessions. Et nous n’avons pas été capables de le faire. »

« C’est ce avec quoi nous allons devoir vivre pendant l’intersaison », ajoute le coach en pensant sans doute à l’été qui peut s’annoncer mouvementé pour une formation qui stagne depuis plusieurs années.

« On a dû composer avec beaucoup de blessures. Essayer de trouver ce rythme, créer cette alchimie. C’était difficile. On verra évidemment qui sera là l’année prochaine. Il faudra trouver un moyen, la saison prochaine, de faire un meilleur travail pour prendre soin de nos corps. Et être plus soudés », prévient Davion Mitchell.