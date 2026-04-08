L’opération « anti play-in » a échoué pour Miami

Depuis fin février et la déclaration très claire de Bam Adebayo sur le « play-in » (« Je ne veux plus être dans ce merdier ! »), le Heat était lancé dans une mission pour éviter de se retrouver encore à ce stade de la compétition, comme en 2023, 2024 et 2025. Cela a semblé fonctionner pendant quelques jours, début mars, mais ensuite, tout s’est étiolé, avec plusieurs défaites.

La dernière a tué les espoirs encore vivants de Miami. Une nouvelle fois, les Floridiens ont grandement souffert face aux Raptors, qui ont dominé les débats et gagné de 27 points.

« On n’a pas joué en faisant assez d’efforts et c’est l’essentiel à retenir », se lamente Bam Adebayo. « C’était comme un match de playoffs. L’enjeu était de taille. On avait besoin de la victoire, eux aussi, et ils ont joué avec plus d’intensité que nous. Ils le voulaient davantage », constate Andrew Wiggins.

La preuve avec plusieurs chiffres : Toronto a marqué 70 points dans la raquette de Miami, et avec 15 rebonds offensifs a inscrit 23 points sur seconde chance. En revanche, les troupes d’Erik Spoelstra n’ont marqué que 34 points dans la raquette canadienne, et seulement 95 au total…

« Ils ont fait un remarquable travail pour nous sortir de la raquette. On a eu des bons tirs à 3-pts, mais il faut en mettre quelques-uns pour les faire sortir, sinon, ils restent dans la raquette. Ils ont été excellents dans ce domaine », analyse le coach, abandonné par son adresse extérieure (12/44, soit 27%, à 3-pts).

Résultat : cette défaite pousse officiellement le Heat vers le « play-in » pour la quatrième saison de suite. La mission a ainsi échoué. « On est déçu, c’est certain, de ne pas avoir eu un esprit de compétition plus intense pour cette rencontre. C’est ça qui est décevant. Pour l’instant, on ne pense pas à la suite », insiste Erik Spoelstra.

Pour garder le moral, Miami peut toujours se rappeler que, ces trois dernières saisons, passer par la case « play-in » n’a pas empêché de se qualifier pour les playoffs. Même si, en 2024 et 2025, le Heat n’a pas réussi à aller plus loin que le premier tour.