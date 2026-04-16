Deux amendes pour LaMelo Ball mais pas de suspension

LaMelo Ball allait-il être suspendu pour la « finale » du play-in des Hornets, face au Magic, qui les enverrait en playoffs en cas de victoire ? Certains l’envisageaient, mais ESPN rapporte que la NBA a bouclé son enquête sur le vilain geste du meneur sur Bam Adebayo, mardi, par une simple amende de 35 000 dollars.

Touché aux lombaires au début du deuxième quart-temps, le pivot de Miami avait dû quitter ses coéquipiers après une mauvaise chute, provoquée par le joueur de Charlotte, qui lui avait accroché la cheville ! Il n’avait finalement pas pu revenir sur le parquet, se contentent d’observer son adversaire offrir la victoire à son équipe dans les dernières secondes de la prolongation.

Les Hornets et le Heat ont été contactés par la NBA, tandis que LaMelo Ball s’est expliqué sur son vilain geste. Un geste déjà commis sur… Bam Adebayo lors d’un précédent affrontement, en janvier 2024.

Après la rencontre de mardi, Erik Spoelstra s’était emporté contre le meneur : « Je ne trouve pas ça mignon. Je ne trouve pas ça drôle. Je pense que c’est une action stupide, une action dangereuse. Il devrait être sanctionné pour ça. Je ne pense pas que ce genre de geste ait sa place dans le jeu. On s’est retrouvé sans notre meilleur joueur. Je ne cherche pas d’excuses. Les Hornets ont très bien joué et ils ont fait les actions décisives dans le money time. Nous avons eu des occasions de gagner. Mais c’est une honte ! Il aurait dû être pénalisé ! »

Les arbitres ne pouvaient pas revoir l’action

De son côté, LaMelo Ball n’avait pas tardé à présenter ses excuses à Bam Adebayo, tout en expliquant avoir été désorienté sur l’action : « Je m’excuse pour cette action. J’ai pris un coup à la tête et je ne savais pas vraiment où j’étais. Mais je vais aller prendre de ses nouvelles et voir s’il va bien. »

Les arbitres n’avaient, quant à eux, pas revu l’action pendant le match. « Rien n’a été sifflé en temps réel, le jeu s’est poursuivi avec une contre-attaque et il n’a pas été arrêté immédiatement, sans coup de sifflet sur l’action, la fenêtre permettant de la revoir était fermée. Le jeu ne s’est arrêté qu’après un changement de possession puis un temps-mort. Selon le règlement, notre fenêtre pour revoir cette action était donc close » avait détaillé Zach Zarba.

La NBA a donc décidé de transformer le geste de LaMelo Ball en une faute flagrante II, qui lui aurait valu un expulsion en cours de match. Par ailleurs, il a écopé d’une amende de 25 000 dollars pour son langage grossier après la rencontre. Néanmoins, la ligue a également pris en compte le contexte chaotique de l’action, et ses excuses rapides, pour lui éviter une suspension. Il pourra donc affronter le Magic lors de la finale du play-in.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28:01 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.2 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.