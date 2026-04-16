Comment défendre sur Nikola Jokic ? Les Wolves de retour au tableau

« On va probablement devoir appeler Dieu, discuter un peu avec lui et lui demander quelques faveurs. » Voilà le « plan » dessiné, avec le sourire, par Julius Randle dans l’optique de gêner Nikola Jokic lors du premier tour de playoffs entre les Nuggets et les Wolves.

Cette défense sur le maître à jouer de Denver sera évidemment l’une des clés de cette série dont les Nuggets partent favoris. Les deux formations se retrouvent après un précédent affrontement en 2024. C’était au deuxième tour des playoffs et la bande de Anthony Edwards s’en était sortie à l’issue du Game 7.

À l’époque, Karl-Anthony Towns était chargé de défendre sur Nikola Jokic, tandis que Rudy Gobert flottait en aide. Les Wolves pourraient à nouveau faire appel à ce schéma de jeu, en mobilisant cette fois le remplaçant de « KAT » dans la raquette des Wolves, Julius Randle.

Défendre directement sur le « Joker » ou flotter ? « Les deux options sont bonnes. Je suis à l’aise avec tout ce que l’équipe attend de moi. Même quand je le lâche, je suis toujours sur lui (sourire). Il s’agit vraiment d’essayer de le ralentir du mieux qu’on peut. Mais… on essaie de stopper les Denver Nuggets, les limiter collectivement », rappelle le Français.

Envoyer un « petit » sur lui ?

Ce dernier a parfois eu du mal par le passé à contenir le Serbe, du fait de sa mobilité et de sa palette de jeu offensive. « Il vous oblige clairement à travailler un peu plus sur chaque tir, que ce soit au poste bas ou sur un catch-and-shoot. C’est un gars costaud et grand. Il apporte une vraie présence défensive. Il altère vos tirs de toutes les manières possibles, donc ce sera forcément un défi », remarque toutefois Nikola Jokic.

Reste à savoir si les Wolves privilégieront cette option. Chris Finch, de son côté, reste volontairement évasif. « On a différentes manières de défendre sur lui, certaines sont plus évidentes, d’autres plus subtiles. C’est quelque chose qu’il a compris au fil du temps, en fonction des différents profils qu’on a », lâche le coach.

L’équipe du Minnesota pourrait aussi être tentée d’imiter le Thunder en envoyant un joueur de plus petite taille sur le pivot, comme OKC l’avait fait avec Alex Caruso. Avec Donte DiVincenzo, Kyle Anderson, Ayo Dosunmu ou même Anthony Edwards, les Wolves ont des possibilités sur le papier.

Une chose est sûre, comme l’attention défensive sera portée sur le pivot, ainsi que sur Jamal Murray, les coéquipiers de ces derniers devront être prêts à sanctionner. Un sujet plus d’une fois soulevé au cours de la saison, autour de Cam Johnson et Christian Braun notamment.

Une efficacité offensive folle

« C’est beaucoup plus difficile de mobiliser un troisième défenseur sur nos deux meilleurs joueurs, sans oublier qu’Aaron (Gordon), lorsqu’il est associé au tir extérieur, pose un vrai problème. La présence d’Aaron près du cercle fixe un défenseur. Cela signifie qu’il y a un joueur de moins sur un shooteur. C’est ce que Tim (Hardaway Jr.) apporte. Il donne l’impression que le terrain est immense. C’est pour cette raison que notre attaque a été historiquement incroyable cette année », remarque David Adelman.

Les Nuggets ont terminé avec une efficacité offensive de feu cette saison, avec 121.1 points sur 100 possessions. Soit un peu mieux que les Cavs l’an passé (121 points), et un peu moins bien que les Celtics encore un an plus tôt (122.2 points).

Meilleur passeur de la ligue et 8e meilleur marqueur, Nikola Jokic y est bien sûr pour beaucoup. Cet affrontement face aux Wolves, il s’y prépare avec sa force tranquille qui le caractérise. « C’est à peu près la septième fois qu’on joue contre eux. Bien sûr, ça n’a rien à voir avec l’an dernier. Les équipes ne sont pas les mêmes. Rien n’est comparable. Les joueurs sont meilleurs individuellement et collectivement, donc la clé sera probablement de donner le ton et d’être les agresseurs, de ne pas les laisser prendre l’initiative », imagine-t-il.

Cette saison, le pivot a signé une pointe à 56 points. C’était face aux Wolves.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.