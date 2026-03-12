Les lieutenants des Nuggets ont bien réagi

Au regard de leur petite forme affichée ces dernières semaines, le succès des Nuggets acquis la nuit passée face aux Rockets fait office de référence. Dans cette partie qui a tourné à la démonstration après la pause, Nikola Jokic s’est contenté d’être la plaque tournante du jeu de son équipe.

Autour du pivot, auteur d’un nouveau triple-double (16 points, 13 passes et 12 rebonds), cinq joueurs ont atteint ou dépassé les 12 points (Aaron Gordon est passé à côté sans marquer). Parmi lesquels Jamal Murray, meilleur marqueur de la soirée avec 30 unités. Mais également Christian Braun et Cam Johnson.

Cam Johnson, dont l’intégration continue d’interroger, n’avait plus dépassé la barre des 15 points depuis trois bonnes semaines. Cette nuit, alors qu’il tournait à à peine 6 points de moyenne (28%) depuis quatre matchs, il a apporté 17 unités (6/9 aux tirs dont 3/5 de loin).

« Il a continué à être agressif. Parfois, il cherche à faire l’action parfaite au lieu de prendre ce que la défense lui donne, alors que c’est généralement la bonne décision. Et ce que j’ai trouvé encore plus impressionnant, ce sont ses deux contres et ses deux interceptions. Il a eu une bonne activité défensive, à l’image de toute l’équipe. Ça fait vraiment plaisir de voir Cam faire son match », note David Adelman.

« Cam est naturellement exigeant envers lui-même, et c’est une bonne chose », remarque Braun, qui a bénéficié de plusieurs ballons relayés par son coéquipier. « Je ne sais pas si l’on peut dire que son année est difficile. Évidemment, il y a eu sa blessure et tout ce qui s’ensuit, mais il joue bien. Quand il évolue à ce niveau, comme ce soir, nous sommes vraiment difficiles à battre », juge l’arrière.

Le match à Oklahoma City oublié

Ce dernier a également fait son match avec 19 points et une belle efficacité aux tirs (8/10 dont 3/4 de loin), profitant des espaces générés dans le jeu de transition des Nuggets. Sans compter un impact défensif sur Kevin Durant.

« Son explosivité n’est pas encore totalement revenue, mais je trouve qu’on a vu ce soir la vitesse et la condition physique qui font sa réputation. Il a couru plus vite que tout le monde sur le terrain, ses propres coéquipiers inclus. Cela étire la défense adverse, ce qui libère des tirs à 3-points dans les corners. […] Donc, dans l’ensemble, il a fait un excellent match, offensivement comme défensivement », félicite son coach.

Deux jours plus tôt, le technicien de Denver avait réclamé à ce que les lieutenants de Nikola Jokic sanctionnent davantage quand ce dernier est pris à deux. Il n’avait cité personne, mais au regard de leur non-match face à OKC, Braun et Johnson étaient visés.

« Cela devient une responsabilité personnelle de comprendre comment être le plus efficace possible. C’est ce que j’essaie de gérer actuellement. Il s’agit de franchir une étape aujourd’hui, une autre demain, et de continuer à avancer ainsi. Nos objectifs sont bien plus importants que ce simple match », termine Cam Johnson.