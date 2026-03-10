Les Nuggets exploitent mal les prises à deux sur Nikola Jokic

La rencontre entre Thunder et Nuggets a encore donné lieu à une énorme bataille de MVP. Avec d’un côté un Shai Gilgeous-Alexander en mode record à 35 points, 15 passes et 9 rebonds et de l’autre, un Nikola Jokic en mode triple-double à 32 points, 14 rebonds et 13 passes.

À l’instar de son homologue d’OKC, le leader des Nuggets a reçu le soutien de plusieurs lieutenants : Jamal Murray (21 points) qui a finalement joué, Aaron Gordon qui retrouve du rythme (23 points) et surtout un Tim Hardaway Jr. très inspiré de loin (28 points, à 8/12 à 3-points).

Après la rencontre, David Adelman regrette pourtant que sa formation n’ait pas davantage sanctionné les prises à deux dont le Serbe a fait l’objet. « Quand ils le prenaient à deux, on avait de bons tirs ouverts. Je le répéterai sans cesse : les autres gars doivent mettre leurs shoots. Et si vous regardez la feuille de stats, ils sont beaucoup à l’avoir fait chez eux, et on a pu le vérifier », remarque le coach.

Aux côtés de « SGA », quatre autres joueurs ont apporté 13 points ou plus. Là où côté Nuggets, aucun autre élément n’a signé plus de 6 points en dehors du quatuor cité plus haut. Si les deux équipes ont terminé avec des volumes de tirs à 3-points similaires (15/37 pour les Nuggets, 19/47 pour le Thunder), Denver a aussi gâché quantité de bonnes opportunités.

Cameron Johnson et Christian Braun visés ?

« Il faut donc que pléthore de joueurs élèvent leur niveau de jeu. Tim a été l’homme de la situation ce soir. Il nous a portés, quasiment à lui seul, derrière la ligne à 3-points. J’ai simplement besoin que d’autres joueurs mettent des tirs au bon moment », réclame David Adelman.

Son propos semble être une allusion aux contre-performances de deux éléments de son cinq, Cameron Johnson et Christian Braun. Les deux hommes ont cumulé 10 points sur un triste 3/11 aux tirs à eux deux, dont 1/6 de loin.

On a vu Nikola Jokic, dos au panier au poste, ressortir un très bon ballon vers le premier, qui a toujours du mal à se trouver cette saison avec sa nouvelle équipe, après avoir concentré quasiment toute la défense du Thunder. Cam Johnson n’a pas sanctionné. Idem pour Christian Braun, à cinq minutes de la fin du match, qui, lui, a carrément balancé un « airball » après que le Serbe a renversé le jeu en sa direction.

« À leur décharge, quand vous mettez deux défenseurs sur quelqu’un d’aussi fort que Shai, ou d’aussi fort que Nikola, il faut que quelqu’un d’autre prenne ses responsabilités et mette le tir ouvert. Ce soir, un seul joueur l’a fait pour nous. Il faut qu’on obtienne plus de la part des autres », conclut David Adelman, les playoffs en ligne de mire.