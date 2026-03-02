Décollage encore attendu et espéré pour Cam Johnson à Denver

La défaite des Nuggets face aux Wolves laisse un goût amer dans la bouche de Cam Johnson. Et pour cause : l’ailier n’a pas marqué le moindre panier, ni même le moindre point dans cette rencontre, terminant avec un 0/6 au shoot dont quatre ratés derrière l’arc. C’est la deuxième fois de la saison qu’il termine avec un zéro pointé, après un match face aux Warriors, en novembre 2025.

« Mon manque de réussite a coûté cher dans cette partie », assume l’ancien des Nets, qui regrettait son « sévère manque d’impact » face à Minnesota. « Ça fait partie du basket. Ce sont des choses qui arrivent. Que ça nous plaise ou non, il faut apprendre à passer outre, il faut aller de l’avant et trouver une solution. »

Blessé pendant plusieurs semaines à cause de son genou droit, Cam Johnson est aussi gêné par sa cheville droite en ce moment. Déjà irrégulier cette saison et souvent trop timide offensivement, il est plombé par ce pépin physique.

« Il ne bougeait pas bien dimanche soir. Il sait qu’on est privé de plusieurs joueurs sur l’aile, donc il se bat malgré tout. Ça affecte son jeu », observait David Adelman en pensant aux absences de Peyton Watson et Spencer Jones. « Il avait du mal à se déplacer et j’espère qu’on aura de bonnes nouvelles avant le match contre Utah. »

Incapable d’être constant

Le déplacement à Salt Lake City est pour ce lundi soir mais plus que d’avoir un Cam Johnson en tenue, il faudrait l’avoir à son meilleur niveau, ce qui n’est pas arrivé sur la durée depuis le début de saison.

Un chiffre peut le montrer simplement : il n’a réussi à enchaîner trois matches de suite à 10 points ou plus (son record est à cinq parties) qu’à deux reprises après plus de quatre mois de compétition…

Et comme Khris Middleton ne viendra pas à Denver, les Nuggets vont devoir débloquer quelque chose pour que le finaliste 2021 puisse enfin apporter ce dont il est capable. Afin d’être important au meilleur des moments, en playoffs.

« Cam est notre ailier titulaire et j’ai confiance en lui », insiste le coach. « C’est ma faute », assure l’ancien des Suns. « Je suis le seul à m’être mis dans cette situation, donc c’est à moi de m’en sortir. Ça arrive dans la vie ou sur les parquets et ça n’est pas la première fois que je suis confronté à une situation comme celle-ci. Je dois continuer de travailler. »

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 57 22:01 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHO 60 23:57 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHO 66 26:13 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 BKN 25 30:48 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 PHO 17 25:14 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BKN 58 27:34 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BKN 57 31:35 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.8 0.9 1.7 0.4 18.8 2025-26 DEN 37 30:49 44.5 40.6 84.8 0.8 3.0 3.8 2.3 2.3 0.6 0.9 0.4 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.