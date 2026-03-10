Le MVP de la nuit | Soirée de tous les records pour Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander abordait ce duel face à Denver avec l’occasion d’égaliser la série de matchs à plus de vingt points de Wilt Chamberlain. Dans le troisième quart-temps, le MVP en titre efface Christian Braun sur un « stepback » et sanctionne de loin. SGA enchaîne ainsi un 126e match consécutif à 20 points et plus et il égale l’ancienne légende des Warriors et des Lakers.

« Pour être honnête, j’essaie de ne pas y penser durant la saison », avoue Shai Gilgeous-Alexander. « Il se passe tellement de choses et vous devez faire attention à tellement de détails que cela attire toute mon attention. Néanmoins, être dans la même conversation qu’un joueur comme lui, c’est quelque chose de vraiment spécial. Quand je regarde où j’étais il y a dix ans, c’est fou de me dire que je suis arrivé jusqu’ici aujourd’hui, mais quand vous travaillez dur et que vous allez de l’avant, de grandes choses peuvent arriver. »

Ce n’est pas le seul record que Shai Gilgeous-Alexander est allé chercher lors de cette rencontre face à Denver. Le « franchise player » du Thunder a terminé la partie avec 15 passes décisives, sa plus haute marque en carrière.

« Ils ont fait des prises à deux tout au long de la seconde période, j’ai simplement eu à faire des passes pour en sortir », explique le MVP en titre. « Mes coéquipiers étaient ouverts et ils ont rentré leurs tirs. Notre attaque a vraiment bien tourné grâce à ça. »

Shai Gilgeous-Alexander en réussite face aux Nuggets

Malgré l’altruisme de Shai Gilgeous-Alexander, les Nuggets s’accrochent et égalisent à dix secondes du terme grâce au duo Nikola Jokic – Jamal Murray. Le dernier ballon arrive dans les mains de l’ancien joueur des Clippers. Comme ce fut le cas à plusieurs reprises lors de la rencontre, il s’élève à 3-points après un « stepback » et il offre la victoire à OKC (129-126).

Shai Gilgeous-Alexander termine la partie avec 35 points, à 14/21 au tir et 3/7 de loin en 39 minutes de jeu.

« Il a fait preuve d’un sang-froid et d’une confiance incroyables », félicite Mark Daigneault. « Il garde le même état d’esprit peu importe les circonstances. C’était une prestation exceptionnelle de sa part et pas seulement dans les derniers instants, mais aussi dans sa manière de contrôler le jeu en trouvant le bon équilibre entre l’attaque et les passes. »

Grâce à Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder signe une troisième victoire face aux Nuggets en autant de confrontations. Trois rencontres au cours desquelles SGA affiche 35 points, 12.3 passes et 5.7 rebonds de moyenne.

« À chaque fois que vous jouez contre eux, c’est l’un des meilleurs tests que vous pouvez avoir sur une saison de 82 matchs », reconnaît Shai Gilgeous-Alexander. « Ils sont talentueux, bien entraînés, expérimentés, bons collectivement et ils jouent correctement des deux côtés du terrain. Ils cochent beaucoup de cases. Donc jouer contre eux, c’est toujours plaisant et très compétitif. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 53 33:24 54.9 38.1 89.5 0.5 3.9 4.4 6.4 2.0 1.4 2.2 0.8 31.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.