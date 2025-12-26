Le MVP de la nuit | Nikola Jokic généreux comme le Père Noël

On pensait avoir tout vu avec Nikola Jokic mais le Père Noël serbe en a encore dans sa hotte… Sa prestation du soir face aux Wolves vient s’inscrire dans les livres d’histoire de la NBA avec 56 points, 16 rebonds et 15 passes.

Pour commencer, il s’agit du premier triple-double à plus de 50 points lors d’un match de Noël. Ensuite, Nikola Jokic a réalisé la troisième plus haute marque dans une partie jouée un 25 décembre. Seuls Bernard King avec ses 60 points en 1984 et Wilt Chamberlain avec 59 unités en 1961 ont fait mieux que lui.

Dès le début de match, Nikola Jokic est en forme avec déjà 14 points dans le premier quart-temps et 23 à la mi-temps. Après la pause, il ne lève pas le pied et valide déjà son triple-double alors que seulement quatre minutes se sont écoulées dans le troisième acte. Si en fin de rencontre, Anthony Edwards prend la lumière avec ce tir fou pour envoyer le match en prolongation, c’est le triple MVP qui a le dernier mot.

Alors que les Nuggets passent les deux premières minutes de la prolongation sans inscrire le moindre point, Nikola Jokic remet son équipe sur le droit chemin. Il commence avec deux flèches à longue distance et il enchaîne avec un floater. Enfin, il pose un écran pour Jamal Murray qui libère le meneur à 3-points pour redonner l’avantage aux Nuggets.

D’une efficacité chirurgicale

« C’était un run vraiment clutch », souligne Jamal Murray. « On ne dit pas assez à quel point il est décisif. J’ai mis des tirs importants tout au long de ma carrière, mais on arrive à le trouver constamment pour en arriver là. Donc bravo à lui pour toujours être l’homme de la situation. »

Pour empêcher les Wolves de s’imposer, Nikola Jokic a été chirurgical aux lancers-francs. Il n’a manqué qu’une seule tentative tout au long de la rencontre pour finir à 20 sur 21 sur la ligne.

« Il fait toujours le bon choix, tout le temps », félicite son entraîneur, David Adelman. « La ligne de stats est folle, mais si elle l’est, c’est bien parce qu’il prend toujours la bonne décision. Je suis fier de sa manière de jouer et de son approche du jeu. Je ne m’en lasse pas et c’est le meilleur joueur du monde. »

Un match qui restera dans les annales

Cette soirée pleine pour le triple MVP s’inscrit dans un match haletant qui trouve déjà sa place au panthéon des meilleurs “Christmas Games ». « C’était un match fou, il a fini un peu tard, mais ça fait du bien de repartir avec la victoire », sourit Nikola Jokic en bord de terrain après la rencontre.

De son côté, David Adelman a déjà hâte de revoir ce match dans plusieurs années : « Dans vingt ans, ils rediffuseront cette rencontre. Je m’ouvrirai une bière et je m’installerai devant » peut-il ainsi conclure.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 29 34:41 60.4 43.1 83.9 2.9 9.1 12.0 10.9 2.9 1.5 3.5 0.8 28.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.