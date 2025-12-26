Dans un match complètement fou, les Nuggets d’un monstrueux Nikola Jokic viennent à bout des Wolves

Pour boucler ces “Christmas Games 2025”, les Nuggets accueillaient une équipe de Minnesota en grande forme à l’image de ses dix succès en douze matchs avant cette rencontre. Pour lancer la partie, Nikola Jokic (56 points, 16 rebonds, 15 passes) réussit un tir à 3-points face à Julius Randle tandis qu’Anthony Edwards (44 points, 6 rebonds, 3 passes) inscrit dix des quatorze premiers points de Minnesota. La star des Nuggets n’est pas en reste et répond avec 18 points sur ce premier acte.

Dans les dernières secondes, il capte un rebond offensif après un de ses tirs manqués pour remettre la balle dans le cercle. Juste après, il trouve Tim Hardaway Jr. qui sanctionne de loin pour donner trois points d’avance à Denver après douze minutes de jeu (32-29).

Cependant lorsque Nikola Jokic rejoint le banc, cela devient tout de suite plus compliqué pour la franchise du Colorado. Les Nuggets passent quasiment cinq minutes sans marquer. Une période où ils enchaînent les pertes de balle et les tirs manqués. Minnesota en profite pour passer un 17-0 au cours duquel Rudy Gobert (9 points, 12 rebonds, 6 fautes) redonne l’avantage aux Wolves (47-38).

Il faut attendre une flèche à longue distance de Jamal Murray (35 points, 10 passes) pour calmer l’incendie. Dès lors, les deux équipes s’échangent les coups. Denver tire son épingle du jeu grâce à un Nikola Jokic qui affiche déjà 23 points à 8/10 au tir à la mi-temps (57-55).

Au retour des vestiaires, les locaux ne lèvent pas le pied et un tir primé de Jamal Murray leur donne dix points d’avance, soit le plus gros écart du match (69-59). Quatre minutes après la reprise, Nikola Jokic trouve son meneur et valide déjà son triple-double. Dans son sillage, les Nuggets enchaînent les tirs à 3-points, ce qui contraint Chris Finch à prendre un temps-mort. Une décision judicieuse de la part de l’entraîneur des Wolves puisque ses joueurs passent un 7-0 après cet arrêt de jeu pour revenir à neuf longueurs (79-70). Toutefois, Denver arrive à creuser l’écart et compte 14 points d’avance avant de débuter le dernier quart-temps (92-78).

Un “money-time” de folie signé Anthony Edwards

Au milieu de ce quatrième quart-temps, les Wolves passent 11-0 conclu par un 2+1 de Julius Randle pour revenir à quatre longueurs (106-102). Si Nikola Jokic répond à mi-distance, Anthony Edwards, un peu plus discret depuis son coup de chaud en début de match, enchaîne deux paniers de suite. Dans la dernière minute du match, la star des Wolves est victime d’une faute sur un tir à 3-points et sur la ligne, il ne tremble pas. Sur la possession suivante, Donte DiVincenzo intercepte une passe de Jamal Murray et Jaden McDaniels se charge d’aller finir la contre-attaque. (113-112).

Avec cinq secondes à jouer et un point de retard, les Wolves n’ont d’autre choix que d’envoyer Nikola Jokic tirer des lancers francs sauf que le Serbe ne manque aucune de ses deux tentatives. Avec une seconde sur l’horloge, Minnesota a une balle d’égalisation dans le camp de Denver. Le ballon arrive dans les mains d’Anthony Edwards qui décoche une flèche longue distance pour envoyer le match en prolongation (115-115).

Merci Anthony Edwards de nous offrir un peu de rab pour ces Christmas Games pic.twitter.com/Cb0t0jdVmZ — Thibault Mairesse (@MNThibault_) December 26, 2025

Jusqu’au bout de la nuit

Le triple All-Star ne ralentit pas dans la période supplémentaire. Entre tir à mi-distance avec la planche et ogive derrière l’arc, il impulse un 9-0 en faveur des siens tandis que les Nuggets connaissent un véritable coup d’arrêt (124-115). Après deux minutes de disette, Nikola Jokic remet Denver sur de bons rails avec une flèche à longue distance. Il en ajoute une seconde quelques instants plus tard puis il attaque le cercle avec un “floater” qui remet les deux équipes à égalité : 126-126.

Dans la dernière minute, une faute de Nikola Jokic sur Rudy Gobert est sifflée, mais David Adelman décide de contester ce coup de sifflet. Un bon choix puisque la décision est renversée. C’est Rudy Gobert qui est sanctionné de cette faute, sa sixième de la soirée, synonyme d’exclusion.

Encore une fois, Nikola Jokic ne manque aucun lancer-franc tandis que Jamal Murray réussit un tir primé pour redonner l’avantage aux Nuggets avec 35 secondes à jouer (131-128). Sur la possession suivante, Peyton Watson a du flair, intercepte une passe d’Anthony Edwards et les Wolves renvoient Nikola Jokic tirer deux lancers-francs. Le triple MVP manque une de ses deux tentatives, c’est tout de même suffisant pour donner deux possessions d’avance aux locaux. Si Anthony Edwards monte au dunk pour ramener les Wolves à deux longueurs, il est sanctionné de deux fautes techniques quasiment coup sur coup.

Un ultime fait de jeu qui scelle le sort de ce match puisque Nikola Jokic est toujours chirurgical aux lancers-francs. Au bout du suspense et au terme d’un match fou, les Nuggets s’imposent 142 à 138.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic et Anthony Edwards nous ont régalés. Les superstars des deux équipes ont répondu présent tout au long de la rencontre. Dès le début de ce match, Anthony Edwards et Nikola Jokic se rendent coup pour coup. Si le pivot de Denver ne lève pas le pied à l’image de son triple-double validé dès le troisième quart-temps, l’arrière de Minnesota est décisif à la fin du temps réglementaire. Il est auteur de 11 des 13 derniers points des Wolves dont ce tir pour envoyer le match en prolongation. Dans la période supplémentaire, “Ant” est au four et au moulin dans les premières minutes, mais c’est Nikola Jokic qui a le dernier mot. Anthony Edwards est exclu pour deux fautes techniques tandis que la star de Denver ne rate quasiment rien. Au terme de ce duel au sommet, Anthony Edwards finit avec 44 points à 14/25 au tir. De son côté Nikola Jokic en a inscrit 56, la troisième plus haute marque pour un match de Noël, avec en prime 16 rebonds et 15 passes.

– Le réveil des Wolves. Avec 14 points d’avance avant de débuter le quatrième quart-temps, les Nuggets devaient maintenir cet écart pendant les douze dernières minutes, mais c’était sans compter sur la remontée au score de Minnesota. Pour commencer, c’est Rudy Gobert qui enchaîne les stops défensifs pour ralentir l’attaque de Denver puis les retours sur le parquet de Julius Randle et d’Anthony Edwards redonnent un second souffle à l’attaque de Minnesota. Au terme d’un quatrième quart-temps remporté 37 à 23, le match part en prolongation, mais les Wolves n’arrivent pas à arracher la victoire.

– Jamal Murray n’a pas été en reste. Si la star de ce match côté Denver se nomme bien sûr Nikola Jokic, il a été parfaitement épaulé par Jamal Murray. Le meneur a multiplié les tirs importants dont un de loin à la fin de la prolongation pour remettre Denver devant. Il finit la partie avec 35 points et 10 passes et ajoute un nouvel élément dans son dossier en vue d’un premier All-Star Game.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.