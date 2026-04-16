Draft 2026 : le Thunder a une (petite) chance de récupérer le premier choix !

La victoire des Warriors face aux Clippers a fait un heureux, et c’est le Thunder ! L’élimination des Clippers signifie en effet que la formation de Kawhi Leonard devient une « lottery team », avec une 12e place, et comme leur premier tour de Draft appartient à Oklahoma City, les champions NBA 2025 ont désormais 7,1 % de chances d’entrer dans le Top 4 de la cuvée et même 1,5 % de chances de choisir en premier.

C’est faible, mais c’est l’ultime conséquence du transfert de 2019 qui avait envoyé Paul George à Los Angeles, en échange d’un certain Shai Gilgeous-Alexander et de plusieurs choix de Draft.

Pour leur part, les Clippers pourraient (47,9 %) récupérer le choix du premier tour des Pacers s’il tombe à la 5e ou à la 6e place, conséquence de l’échange impliquant Ivica Zubac lors de la « trade deadline ».

Les Pacers, comme les Wizards et les Nets disposent de 14 % de chances d’obtenir le 1er choix de la Draft, et surtout, Indiana a 52% de chances de choisir dans le Top 4. Réponse le soir de la « lottery », programmée le 10 mai.