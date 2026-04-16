Pour le Magic, le diable était dans les détails

Le Magic n’est pas parvenu à se qualifier directement pour les playoffs, victime d’une défaite sur le parquet de Philadelphie dans le cadre du play-in 7/8 de la Conférence Est.

Les Floridiens se sont inclinés 109-97, un écart en apparence confortable pour les Sixers, mais assez peu révélateur de la physionomie réelle du match. Les locaux ont certes tenu les commandes pendant une large partie de la rencontre, mais Orlando n’a jamais vraiment lâché. Il a principalement manqué aux coéquipiers de Paolo Banchero cette petite série qui forge une dynamique et permet de renverser les rencontres.

Avantage dans la raquette, en contre-attaque et aux passes décisives, jeu équilibré au rebond et sur les deuxièmes chances… Le Magic n’a pas démérité à l’Xfinity Mobile Arena.

« J’ai vu beaucoup de combativité », a noté l’entraîneur Jamahl Mosley en conférence de presse. « C’est la première chose que j’ai vue. » Dans une rencontre serrée où les Sixers n’ont dépassé les dix points d’avance que grâce au tir primé d’Andre Drummond à quarante secondes de la fin, c’est tout un ensemble de petits détails qui, mis bout à bout, ont fait chuter Orlando. Les artificiers du Magic, exception faite de Desmond Bane, ont fait faillite derrière l’arc : 7 sur 27 collectivement, dont 1 sur 11 cumulé pour le tandem Banchero-Suggs.

Une quantité d’opportunités gâchées

« Je pense que nous avons mieux contenu Tyrese Maxey en fin de match : il a dû prendre 25 tirs pour inscrire 31 points », a détaillé Jamahl Mosley. « Ce sont simplement les autres joueurs autour qui ont haussé leur niveau et mis des tirs dans les moments importants. Nous n’avons pas été capables d’en faire autant en fin de partie. Je ne pense pas que c’était un problème de circulation du ballon : nous avons obtenu de très bonnes positions. »

Anthony Black seul pour réduire l’écart à deux points, Desmond Bane qui force un tir en première intention en contre-attaque sur une possession à égalité, Franz Wagner isolé dans le corner mais en échec à -4 avec quatre minutes à jouer, Paolo Banchero proche de l’airball à -5…

Orlando a multiplié les occasions de se rapprocher sans jamais les convertir. Les visiteurs terminent avec cinq échecs derrière l’arc, sur un 3/10 à longue distance dans le dernier quart, quand leur adversaire réussit un 3/6. « Nous avons commis quelques erreurs cruciales sur lesquelles ils ont capitalisé », a déploré Paolo Banchero. « Nous avons eu des opportunités de faire de grandes actions et prendre la tête, et nous n’avons pas été à la hauteur. »

À ce niveau, le moindre détail devient plus visible, plus coûteux. Et ils ont presque tous joué en faveur des Sixers. « Ce sont toutes ces marges », résumait Jamahl Mosley. « Le rebond, les lancers-francs, les ballons perdus. Nous avions pourtant parlé de prendre soin du ballon. Ils ont commis 11 pertes de balle que nous avons transformées en 11 points. Nous, nous en avons perdu 15 pour 15 points concédés. »

0-8 à l’extérieur en phases finales pour Jamahl Mosley

« C’est là que tout s’est joué. Nous n’avons pas assez pris soin du ballon, nous leur avons offert des possessions supplémentaires. C’est de ma faute et je dois clairement faire mieux » a déclaré Desmond Bane, qui a concédé 5 des 14 ballons perdus par Orlando, Paolo Banchero en ajoutant 6 autres de son côté…

Le Magic aura une deuxième et dernière chance vendredi soir face aux Hornets, en bonne forme en deuxième partie de saison et vainqueurs d’un match fou mardi.

« Il ne faut pas avoir le sentiment que nous aurions absolument pu gagner. Nous avons simplement une autre opportunité », a lâché Jamahl Mosley. « C’est ainsi qu’il faut voir les choses, plutôt que de ressasser la déception. »

« Vous devez vivre avec ce résultat, être présents vendredi devant votre public et aller chercher cette victoire », a martelé Paolo Banchero. « C’est tout ce que vous pouvez faire. Les tirs ne sont pas rentrés ce soir, mais vous ne pouvez pas vous décourager. Un autre match arrive très vite. »

Ce match aura cette fois lieu en Floride, et ce n’est pas sans importance pour le Magic de Jamahl Mosley, dont le poste est clairement en danger. Sous ses ordres, Orlando n’a ainsi toujours pas remporté le moindre match à l’extérieur en phase finale : un bilan terrible de 0 victoire pour 8 défaites.