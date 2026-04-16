Une soirée de rêve pour Andre Drummond

Joel Embiid forfait pour ce « play-in » face au Magic, les Sixers allaient devoir se tourner vers Adem Bona et Andre Drummond à l’intérieur. Le premier a été titulaire et c’est bien le second qui a le plus pesé sur la rencontre.
Néanmoins, avec trois contres en troisième quart-temps, Adem Bona a eu de l’impact en 16 minutes. « Il a apporté l’étincelle en troisième quart-temps. Il était le Bona qu’on connaît tous », salue Nick Nurse.
Mais c’est bien Andre Drummond, avec ses 31 minutes, qui a passé le plus de temps sur le parquet, en compilant 14 points (5/8 au shoot dont 2/3 à 3-pts), 10 rebonds, 3 contres et 3 interceptions. « Il a été superbe en première période », glisse son entraîneur.
Et en dernier quart-temps également. Dans les premiers instants, l’ancien des Pistons a commencé par une claquette dunk, avant un panier primé à 40 secondes de la fin. Les Sixers avaient neuf points d’avance et la victoire était quasiment assurée mais son deuxième shoot à 3-pts de la partie a été la cerise sur le gâteau.
« Si on avait dit au Andre Drummond de 17 ans, à celui qui a joué à Detroit, qu’il allait mettre un panier à 3-pts décisif, je pense qu’il n’y aurait pas cru », s’amuse le pivot remplaçant, qui s’est découvert une passion pour le tir de loin cette saison (32 réussites). « J’ai beaucoup bossé, pas seulement cette saison, mais durant toute ma carrière. J’ai travaillé des heures durant l’été pour me préparer pour des moments comme ceux-là. »
Pourtant, fin mars, il était relégué en troisième option à son poste, derrière Joel Embiid et Adem Bona.
Le premier opéré ces derniers jours, des portes ont été ouvertes et Andre Drummond a su pleinement en profiter face au Magic. Il a ainsi donné des raisons à son coach de lui faire confiance au premier tour face aux Celtics.
|Andre Drummond
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|DET
|60
|20:43
|60.8
|50.0
|37.1
|2.8
|4.8
|7.6
|0.5
|2.4
|1.0
|1.0
|1.6
|7.9
|2013-14
|DET
|81
|32:20
|62.3
|0.0
|41.8
|5.4
|7.8
|13.2
|0.4
|3.4
|1.2
|1.4
|1.6
|13.5
|2014-15
|DET
|82
|30:31
|51.4
|0.0
|38.9
|5.3
|8.1
|13.5
|0.7
|3.5
|0.9
|1.5
|1.9
|13.8
|2015-16
|DET
|81
|32:54
|52.1
|33.3
|35.5
|4.9
|9.9
|14.8
|0.8
|3.0
|1.5
|1.9
|1.4
|16.2
|2016-17
|DET
|81
|29:44
|53.0
|28.6
|38.6
|4.3
|9.5
|13.8
|1.1
|2.9
|1.5
|1.9
|1.1
|13.6
|2017-18
|DET
|78
|33:39
|52.9
|0.0
|60.5
|5.1
|10.9
|16.0
|3.0
|3.2
|1.5
|2.6
|1.6
|15.0
|2018-19
|DET
|79
|33:30
|53.3
|13.2
|59.0
|5.4
|10.2
|15.6
|1.4
|3.4
|1.7
|2.2
|1.7
|17.3
|2019-20
|CLE
|8
|28:08
|55.2
|28.6
|51.3
|3.0
|8.1
|11.1
|1.8
|3.1
|1.5
|3.6
|1.4
|17.5
|2019-20
|DET
|49
|33:45
|53.0
|4.8
|58.4
|4.6
|11.2
|15.8
|2.8
|3.6
|2.0
|3.6
|1.7
|17.8
|2020-21
|CLE
|25
|28:53
|47.4
|0.0
|59.7
|4.0
|9.4
|13.5
|2.6
|2.8
|1.6
|3.2
|1.2
|17.5
|2020-21
|LAL
|21
|24:46
|53.1
|60.5
|3.1
|7.1
|10.2
|1.4
|3.8
|1.1
|2.0
|1.0
|11.9
|2021-22
|BKN
|24
|22:18
|61.0
|0.0
|53.7
|3.9
|6.4
|10.3
|1.4
|3.0
|0.9
|1.5
|1.0
|11.8
|2021-22
|PHI
|49
|18:24
|53.8
|0.0
|51.2
|2.8
|6.1
|8.8
|2.0
|2.5
|1.1
|1.6
|0.9
|6.1
|2022-23
|CHI
|67
|12:40
|60.6
|0.0
|53.6
|2.1
|4.6
|6.6
|0.5
|1.7
|0.7
|1.1
|0.4
|6.0
|2023-24
|CHI
|79
|17:06
|55.6
|0.0
|59.2
|3.4
|5.6
|9.0
|0.5
|1.8
|0.9
|1.0
|0.6
|8.4
|2024-25
|PHI
|40
|18:47
|50.0
|15.0
|62.2
|2.7
|5.0
|7.8
|0.9
|2.4
|1.0
|1.4
|0.5
|7.3
|2025-26
|PHI
|63
|19:32
|47.2
|35.6
|63.1
|3.2
|5.3
|8.4
|1.3
|2.0
|0.6
|1.0
|0.8
|6.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.