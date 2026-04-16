Une soirée de rêve pour Andre Drummond

Joel Embiid forfait pour ce « play-in » face au Magic, les Sixers allaient devoir se tourner vers Adem Bona et Andre Drummond à l’intérieur. Le premier a été titulaire et c’est bien le second qui a le plus pesé sur la rencontre.

Néanmoins, avec trois contres en troisième quart-temps, Adem Bona a eu de l’impact en 16 minutes. « Il a apporté l’étincelle en troisième quart-temps. Il était le Bona qu’on connaît tous », salue Nick Nurse.

Mais c’est bien Andre Drummond, avec ses 31 minutes, qui a passé le plus de temps sur le parquet, en compilant 14 points (5/8 au shoot dont 2/3 à 3-pts), 10 rebonds, 3 contres et 3 interceptions. « Il a été superbe en première période », glisse son entraîneur.

Et en dernier quart-temps également. Dans les premiers instants, l’ancien des Pistons a commencé par une claquette dunk, avant un panier primé à 40 secondes de la fin. Les Sixers avaient neuf points d’avance et la victoire était quasiment assurée mais son deuxième shoot à 3-pts de la partie a été la cerise sur le gâteau.

« Si on avait dit au Andre Drummond de 17 ans, à celui qui a joué à Detroit, qu’il allait mettre un panier à 3-pts décisif, je pense qu’il n’y aurait pas cru », s’amuse le pivot remplaçant, qui s’est découvert une passion pour le tir de loin cette saison (32 réussites). « J’ai beaucoup bossé, pas seulement cette saison, mais durant toute ma carrière. J’ai travaillé des heures durant l’été pour me préparer pour des moments comme ceux-là. »

Pourtant, fin mars, il était relégué en troisième option à son poste, derrière Joel Embiid et Adem Bona.

Le premier opéré ces derniers jours, des portes ont été ouvertes et Andre Drummond a su pleinement en profiter face au Magic. Il a ainsi donné des raisons à son coach de lui faire confiance au premier tour face aux Celtics.

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 20:43 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32:20 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.2 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 30:31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 32:54 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 29:44 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 33:39 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 33:30 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.7 17.3 2019-20 CLE 8 28:08 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2019-20 DET 49 33:45 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2020-21 CLE 25 28:53 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 LAL 21 24:46 53.1 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.0 1.0 11.9 2021-22 BKN 24 22:18 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2021-22 PHI 49 18:24 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2022-23 CHI 67 12:40 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.7 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17:06 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 2024-25 PHI 40 18:47 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.9 2.4 1.0 1.4 0.5 7.3 2025-26 PHI 63 19:32 47.2 35.6 63.1 3.2 5.3 8.4 1.3 2.0 0.6 1.0 0.8 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.