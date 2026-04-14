Pas obnubilé par le titre, Russell Westbrook prêt à rester aux Kings

Le 15 octobre 2025, Russell Westbrook signait au buzzer chez les Kings. Seulement une semaine plus tard, le meneur de jeu était en tenue pour l’ouverture de la saison régulière avec sa nouvelle équipe. Ce timing serré n’a pas empêché le vétéran de savourer cette opportunité inespérée.

« Honnêtement, je n’avais pas de boulot jusqu’à quelques jours avant le début de la saison, donc je n’avais aucune attente particulière sur ce que cela donnerait. J’étais juste privilégié et reconnaissant d’avoir l’opportunité de pouvoir commencer une nouvelle saison NBA », lâche le joueur de 37 ans, lors de son interview de fin de saison.

Une 18e saison pour laquelle il dit avoir « essayé de trouver la meilleure façon de contribuer et d’être compétitif, compte tenu de [s]on arrivée tardive ». Au regard de sa production chiffrée, on peut dire que c’est réussi.

Attendu comme 6e homme derrière Dennis Schroder, qui a été transféré en cours de saison, il s’est finalement invité dans le cinq de Doug Christie pour apporter 15.2 points (42.7% aux tirs), 6.7 passes et 5.4 rebonds en 29 minutes. Une production comparable à celle affichée aux Lakers et aux Clippers trois ans auparavant (2022-23).

Toujours favorable à transmettre

« Je suis satisfait de la tournure qu’a prise l’année, du moins sur le plan personnel, car j’ai réussi à rester en bonne santé. Je me sens donc privilégié d’avoir pu faire ça et d’avoir terminé une saison en pleine forme, surtout à mon âge et avec toutes ces années passées dans la ligue », savoure le meneur qui a disputé 64 rencontres.

Même si son apport n’a pas empêché les Kings de finir derniers à l’Ouest, à égalité avec le Jazz, il a apprécié pouvoir apporter son leadership auprès des jeunes de l’équipe, ce qu’il considère comme l’un de ses meilleurs atouts.

« Beaucoup de joueurs que j’ai côtoyés sont venus me voir, parfois cinq ou dix ans plus tard, pour me parler de moments qui les ont aidés tout au long de leur progression. Chaque fois que j’ai l’occasion de transmettre cela, j’ai hâte de le faire. Et si c’est ici, je l’accepte volontiers et je m’en réjouis, particulièrement avec les jeunes qu’on a ici », lâche celui qui se dit fier de la manière dont ils ont terminé la saison.

De quoi ouvrir la voie à un retour à Sacramento alors ?

« Si je suis le bienvenu, alors je reviendrai. Mais cela ne dépend pas de moi. C’est un peu comme ça que ça s’est passé pour moi ces derniers étés et ces dernières saisons, malheureusement. On verra bien ce qui se passera le moment venu. […] Ça ne me dérangerait pas de revenir. Je suis toujours là où on veut de moi », poursuit-il.

Jouer le titre n’est pas une obsession

On se souvient que lors de la dernière intersaison, il disposait d’une « player option » avec les Nuggets. Mais ces derniers lui auraient dit « de ne pas l’activer », le poussant ainsi vers la sortie malgré un passage intéressant à Denver. À voir donc si cet été les Kings décident d’assumer un virage vers la jeunesse avec une reconstruction complète et si Russell Westbrook aurait sa place là-dedans.

D’autant que l’intéressé ne semble pas faire du titre, qui lui manque toujours, une obsession. « C’est une chose à laquelle, en vieillissant, du moins en ce qui me concerne, les gens accordent trop d’importance. Gagner le titre n’est pas garanti. Ça ne dépend pas de moi. Les choses doivent s’aligner », formule-t-il.

Celui-ci, en pensant sans doute à ses expériences passées dans les grosses écuries de l’Ouest, rappelle « qu’on se donne les meilleures chances, mais parfois, on peut être dans cette position et ça ne marche pas ». Alors pour lui, « le plus important », est d’être désiré, de s’amuser et de prendre du plaisir à jouer. Peu importe où.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 32:32 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34:18 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 34:43 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35:19 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 34:53 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 30:42 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34:21 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34:22 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 OKC 81 36:01 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36:26 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36:02 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 35:57 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36:27 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34:20 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 LAC 21 30:14 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2022-23 LAL 52 28:40 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2023-24 LAC 68 22:29 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 27:54 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 64 28:57 42.7 33.8 69.4 1.3 4.2 5.4 6.7 2.3 1.3 3.3 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.