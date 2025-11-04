Russell Westbrook assure que les Nuggets ne voulaient plus de lui

Déjà l’heure des retrouvailles pour Russell Westbrook et Denver. Parti des Nuggets à l’intersaison, le meneur retrouvait la Ball Arena sous le maillot des Kings. Sans repartir avec la victoire, il a signé une prestation solide : meilleur marqueur de Sacramento avec 26 points, accompagnés de 12 rebonds et 6 passes. Accueilli par une vidéo hommage, il a été chaleureusement acclamé par le public, comme par ses anciens coéquipiers.

Ball Arena with the tribute to Russell Westbrook in his welcome back to Denver pic.twitter.com/UqDLNzYYs4 — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) November 4, 2025

Pas de quoi effacer une certaine amertume. Après la rencontre, le vétéran a confié que la fin de son aventure dans le Colorado ne venait pas de lui. « La vérité, c’est qu’ils ne voulaient pas que je revienne. Dieu a toujours un plan. Je dois être patient. Mais ce n’était pas mon choix. Ils ne veulent pas de moi ? OK, quelqu’un d’autre le fera. »

Longtemps dans l’incertitude quant à sa destination, Russell Westbrook a finalement rejoint Sacramento sur le tard. « Je leur en suis reconnaissant et je vais de l’avant. Le passé, c’est le passé. Tout arrive pour une raison. J’ai hâte de voir ce que le futur me réserve et de bien finir cette saison » lance-t-il ainsi.

Intéressant en sortie de banc la saison passée malgré ses défauts, le MVP 2017 aurait pu rester à Denver grâce à sa « player option ». « Ils m’ont dit de ne pas l’activer », assure-t-il, visant la direction des Nuggets. « Je ne vais pas dans un endroit où je ne suis pas désiré. Je n’ai pas à faire ça. »

« Le joueur qui amène le plus constamment de l'énergie que j'ai pu croiser »

Malgré tout, il retient du positif de son passage dans les Rocheuses : « Chaque étape a un impact positif. Je tire le positif de tout. Je suis reconnaissant de pouvoir jouer et d’avoir un impact sur les gens : les fans, le staff de la salle, tous ceux qui apprécient ce que j’apporte. Le business est ce qu’il est. »

Si ses dirigeants n’ont pas été convaincus, alors que DeAndre Jordan expliquait qu’on l’avait lui aussi encouragé à partir, Russell Westbrook conserve une belle cote auprès de ses anciens partenaires.

« Nous avions une très bonne alchimie, surtout en si peu de temps » a ainsi expliqué Nikola Jokic. « C'est un super joueur, un Hall of Famer. C'est toujours bien de le voir sur le terrain. »

« C'est le joueur qui amène le plus constamment de l'énergie que j'ai pu croiser » a conclu David Adelman. « Il a été une énorme raison de pourquoi nous avons battu les Clippers au premier tour la saison dernière. Une énorme raison de ce que l'on a fait défensivement contre le Thunder (défaite au Game 7 en demi-finale de conférence). Je suis content de le voir à Sacramento, de constater sa longévité et ce qu’il a accompli dans cette carrière incroyable. Il doit être en NBA. Revoir la vidéo m’a rappelé à quel point c’est un compétiteur acharné. »

