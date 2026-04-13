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Passer par le play-in, Stephen Curry préfère en sourire

Publié le 13/04/2026 à 16:33 Twitter Facebook

NBA – Dixièmes, les Warriors de Stephen Curry vont se déplacer chez les Clippers dans un match à la vie à la mort pour leur saison, une habitude désormais pour la franchise de la Baie.

Stephen CurryCe n’est plus la grande dynastie des Warriors, mais il faut reconnaître une forme de régularité à la franchise de Golden State. Bon an mal an, elle s’est une nouvelle fois qualifiée pour les phases finales, et devra en passer par le play-in. L’équipe californienne fera le rapide déplacement jusqu’à Los Angeles pour affronter les Clippers dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette 10e place n’est pas à la hauteur des ambitions portées par la franchise de la Baie en début d’exercice. Mais au vu des nombreux obstacles dressés sur sa route ces derniers mois, c’est un moindre mal.

Être au play-in malgré la grave blessure de Jimmy Butler, ou celle qu’il a lui-même subie et qui l’a longtemps éloigné des terrains, est déjà une forme de satisfaction pour Stephen Curry. Malgré l’enjeu et le risque d’une fin de saison à l’Intuit Dome, le vétéran est plus du genre à philosopher. « Nous avions été battus lors de notre premier play-in, non ? Nous avons été 10e à deux reprises ? » en rigole même le meneur de jeu.

« J’imagine que nous sommes reconnaissants pour celui-ci, parce que nous avons un match puis je l’espère un autre pour maintenir notre saison en vie. C’est une saison tellement unique, par la manière dont elle s’est déroulée. Ce n’est pas comme si nous avions sous-performé. Mais nous avons été touchés par tellement de blessures que nos attentes ont dû être revues à la baisse par les indisponibilités » développe encore le quadruple champion.

Jimmy Butler et Stephen Curry qui ont cumulé moins de 82 matchs (81 précisément), la gestion du cas Jonathan Kuminga finalement échangé, une nouvelle grave blessure avec Moses Moody en fin de saison régulière, en plus des nombreux pépins çà et là : Al Horford, De’Anthony Melton, Kristaps Porzingis…

1-3 pour les Warriors au play-in

Tous les vents ou presque ont été contraires pour Golden State. « Nous nous accrochons pour récupérer un maximum de joueurs, pour que ce match mercredi vaille la peine. J’ai hâte d’avoir un autre match à disputer, évidemment. Mais nous sommes arrivés cette année avec un autre état d’esprit, et maintenant il faut s’adapter. »

C’est tout sauf une première pour Golden State. Les Warriors vont égaler cette année les Hawks comme l’équipe avec le plus grand nombre de participations au play-in depuis son introduction, quatre en sept saisons (le Heat va aussi disputer un quatrième play-in, tous consécutifs). Et cela ne leur a pas franchement réussi jusque-là.

En 2021 (la deuxième année après la mise en place du play-in), ils avaient été dominés par les Lakers, puis par les Grizzlies. En 2024, les Kings les avaient stoppés dès le match entre le 9e et le 10e, la place qu’occupait déjà Golden State durant cette saison. Seul 2025 s’est converti en victoire, avec un succès sur les Grizzlies pour entrer en playoffs avec la tête de série numéro 7, avant d’éliminer Houston au premier tour.

Mais le scénario sera autrement plus corsé : il faudra battre les Clippers chez eux, puis possiblement enchaîner un second match couperet en l’emportant sur le terrain du perdant de la rencontre entre les Suns et les Blazers, avant d’envisager une affiche de premier tour face au tenant du titre Oklahoma City.

Autant dire qu’il faudra à Stephen Curry et aux siens davantage qu’un sourire pour prolonger l’aventure.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 42 30:57 46.8 39.2 93.0 0.4 3.1 3.5 4.8 2.8 1.1 0.4 1.8 26.6
Jimmy Butler Iii 38 31:06 51.9 37.6 86.4 2.3 3.2 5.6 4.9 1.6 1.4 0.2 1.2 20.0
Kristaps Porziņģis 14 23:43 43.5 32.9 83.1 1.2 3.9 5.1 2.4 1.8 0.6 1.1 2.4 16.4
Brandin Podziemski 81 28:33 45.7 37.1 79.5 0.9 4.2 5.1 3.7 1.6 1.1 0.2 1.7 13.9
De'anthony Melton 48 23:03 41.0 29.8 82.4 0.8 2.4 3.2 2.6 1.9 1.6 0.4 1.9 12.5
Moses Moody 60 25:40 44.0 40.1 77.0 0.9 2.5 3.3 1.6 1.0 1.0 0.6 2.0 12.1
Jonathan Kuminga 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 2.3 0.4 0.3 1.7 12.1
Charles Bassey 4 20:30 64.0 0 100.0 2.5 5.8 8.3 0.8 0.8 0.5 1.8 1.8 9.3
Gui Santos 67 20:35 50.0 35.1 72.9 1.1 2.8 3.9 2.3 1.5 0.9 0.3 2.1 9.2
Draymond Green 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.7 0.9 0.6 2.9 8.4
Al Horford 44 21:37 42.6 36.3 84.6 1.0 3.9 4.9 2.6 0.9 0.7 1.2 1.2 8.3
Lj Cryer 18 16:13 40.2 39.4 89.5 0.2 1.3 1.6 1.0 0.8 0.2 0.0 1.6 8.2
Buddy Hield 44 17:27 43.3 34.4 79.4 0.6 1.9 2.5 1.5 1.0 0.8 0.2 1.3 8.0
Nate Williams 13 17:28 49.4 44.4 84.6 1.4 0.8 2.2 1.0 1.2 0.4 0.0 1.9 7.9
Quinten Post 67 17:18 44.0 33.6 79.1 1.0 3.0 4.0 1.4 0.8 0.4 0.5 1.9 7.7
Gary Payton Ii 72 15:42 58.4 29.4 65.0 1.4 2.3 3.7 1.7 0.9 0.9 0.3 1.8 7.6
Seth Curry 9 13:27 52.4 47.6 91.7 0.4 0.8 1.2 0.9 0.2 0.3 0.0 0.8 7.2
Pat Spencer 65 18:37 42.8 35.8 77.2 0.8 1.6 2.4 3.5 1.3 0.7 0.1 1.1 7.2
Will Richard 68 19:56 47.2 34.0 85.2 1.0 1.5 2.5 1.4 0.8 1.2 0.1 1.9 6.5
Trayce Jackson-davis 36 11:25 58.8 100.0 55.8 1.3 1.8 3.1 0.9 0.5 0.4 0.5 1.1 4.2
ömer Yurtseven 9 11:33 42.3 0.0 66.7 1.4 1.9 3.3 0.9 1.0 0.2 0.1 1.7 3.8
Malevy Leons 24 10:50 42.6 25.0 76.5 1.2 0.9 2.1 0.9 0.5 0.6 0.4 1.2 3.1

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Loris Belin
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