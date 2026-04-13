Le Heat prêt à jouer un match « chaotique » face aux Hornets

Pour la quatrième fois de suite, le Heat se retrouve au play-in. Un format que les hommes d’Erik Spoelstra connaissent bien et ils sont prêts à aborder ce premier match face aux Hornets comme un Game 7 pour reprendre les mots du jeune Vladislav Goldin après la victoire face aux Hawks.

« Si vous ne gagnez pas, c’est terminé et je ne veux pas que la saison se termine maintenant », affirme Jaime Jaquez Jr. « J’adore ces gars et personne ne sait si nous aurons la même équipe la saison prochaine. Donc il faut en profiter au maximum. »

Pour ce premier affrontement, Miami va prendre la direction de Charlotte pour défier les Hornets. En saison régulière, la franchise de South Beach a remporté trois des quatre confrontations, mais le dernier affrontement s’est soldé par une large victoire des Frelons (136-106).

« Ils jouent beaucoup plus vite chez eux. Nous devons faire attention à leurs shooteurs et à la manière dont ils s’organisent en jouant si vite parce que parfois on peut avoir l’impression que c’est un peu chaotique », prévient Bam Adebayo. « Il faut être capable de tenir le coup quand ils enchaînent les points ou lorsque le momentum change de camp. Nous devons savoir comment nous ressaisir pour inverser la tendance. »

L’avantage de l’expérience

Afin de rester en vie, le Heat espère compter sur son expérience. La saison dernière, les coéquipiers de Tyler Herro avaient démarré à la dixième place avant de triompher des Bulls puis des Hawks pour devenir la première (et seule) équipe à se qualifier en playoffs en ayant fini 10e.

« Évidemment, nous avons énormément d’expérience dans le play-in », reconnaît Bam Adebayo qui n’a pas raté un seul des matchs du play-in de son équipe. « Nous devons également comprendre ce qu’il y a en jeu et jusqu’où vous êtes prêts à aller. »

Si le Heat n’a cessé de répéter son envie d’éviter le play-in, les Floridiens sont contraints de repasser par cette case pour espérer avoir une place en playoffs. Malgré une fin de saison décevante, Erik Spoelstra préfère oublier les récents déboires de son équipe pour se concentrer sur le prochain match.

« C’est comme un tournoi NCAA ou FIBA, c’est éprouvant et vous devez absolument vous donner à fond », compare Erik Spoelstra. « Vous ne voulez pas finir dans le play-in, mais une fois que vous y êtes, c’est exaltant. Je veux que mes gars relèvent ce défi et fassent tout leur possible pour remporter ce match. Vous ne pouvez pas penser à la suite. Il faut rester concentré dans le moment présent et l’être lors de chaque possession. »