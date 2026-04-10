Une nouvelle défaite et beaucoup de questions pour le Heat

En difficulté, Miami avait l’occasion de se relancer en remportant ses deux confrontations face aux Raptors. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Le Heat a d’abord concédé une défaite de 26 points, un revers qui a mis fin aux espoirs de Top 8 des Floridiens et, par conséquent, à la perspective de disputer un match à domicile lors du « play-in ». C’était l’enjeu principal de ce « road trip » au Canada.

Consciente de son importance, la franchise de South Beach avait pourtant démarré la deuxième rencontre pied au plancher avec un 7-0, avant que Brandon Ingram ne ramène son équipe à hauteur. Dans la foulée, l’ailier des Raptors a pris feu, et l’écart a grimpé jusqu’à vingt points peu après le début du troisième quart-temps.

« Nous en avons parlé à la mi-temps : cela aurait pu être une remontée référence pour nous », souligne Tyler Herro. « Mais cela ne s’est pas produit. Cette saison, nous avons déjà connu ce genre de scénario. Nous sommes revenus à six points, puis ils ont de nouveau creusé l’écart à 10, 12, puis 20 points. »

Le Heat s’enfonce à la dixième place

Miami a bien réalisé un bon troisième quart-temps, avec notamment des tirs à 3-points de Tyler Herro et Pelle Larsson qui ont permis aux Floridiens de revenir à deux possessions. Sauf que la défense, elle, n’a pas suivi. Si le Heat a inscrit 40 points dans ce troisième acte, il en a aussi encaissé 33.

À trois minutes de la fin de la période, Toronto a repris le large grâce à Brandon Ingram. L’ancien joueur des Pelicans a ensuite été relayé par Scottie Barnes, auteur de cinq points pour lancer le dernier quart-temps, avant qu’Immanuel Quickley n’enterre définitivement les espoirs du Heat. Miami s’est ainsi incliné 128-110, concédant une 10e défaite en 13 matchs. Un revers qui scelle la dixième place à l’Est de l’équipe de Bam Adebayo.

« Je n’ai pas de réponse pour l’instant », admet Erik Spoelstra. « Nous travaillons dessus. Nous avons tout revu hier et nous avons eu un entraînement productif ce matin. Pourtant, nous nous sommes encore fait dominer. Nous allons continuer à travailler pour trouver des solutions. »

Une défense en plein déclin

Mais pour trouver ces solutions, le temps commence à manquer. Il ne reste plus que deux matchs aux hommes d’Erik Spoelstra avant le début du play-in : un déplacement à Washington, puis la réception des Hawks, qui tentent toujours de sécuriser leur place dans le Top 6. Suffisant pour corriger certaines lacunes défensives ?

Sur les treize derniers matchs, les Floridiens ont encaissé 126,6 points pour 100 possessions. Sur cette période, seuls les Grizzlies affichent une défense encore plus friable…

« Chaque soir est un défi, et défendre dans cette ligue n’a rien de simple », rappelle Erik Spoelstra. « Nous avons eu des mois où nous avons montré de belles choses, mais les trois dernières semaines, au cours desquelles nous avons mal défendu, ont effacé tout le reste. »

Interrogé sur l’origine des difficultés défensives de son équipe, l’entraîneur du Heat poursuit : « Quand nous sommes dominés au rebond, c’est un problème d’effort. Cela dépend des matchs, et plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Pour l’instant, nous essayons de colmater les brèches, mais nous devons trouver d’autres solutions, et c’est là-dessus que nous allons nous concentrer désormais. »